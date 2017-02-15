Almanya'da 18 yaş üstüne 3. doz aşı tavsiyesi

Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STIKO)18 yaşından büyük herkese üçüncü doz aşı yaptırma tavsiyesinde bulundu. Almanya'da salgınla ilgili olarak danışmanlık yapan Robert Koch Enstitüsü'ne bağlı komisyon, güçlendirici dozun prensipte son aşıdan altı ay sonra yaptırılmasını istedi. Tekil durumlarda ya da yeterli kapasite bulunması halinde bu sürenin beş aya da çekilebileceği belirtildi. STIKO şimdiye kadar sadece 70 yaş üstü insanlara ve risk grubunda bulunanlara güçlendirici doz aşı yaptırmalarını tavsiye etmişti.

Güçlendirici doz aşının bir mRNA aşısı olması, yani ya BioNTech/Pfizer ya da Moderna olması gerekiyor. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, 70 yaş üstü olanlar, yaşlı bakım ve huzur evlerinde yaşayanlar ve sağlık merkezi çalışanlarına öncelik tanınıyor. Aşısızlara da bir kez daha bir an evvel aşı olma çağrısı yapan STIKO açıklamasında, "Daha şimdiden ağır Covid-19 vakaları yoğun bakım servislerinin tedavi kapasitelerini endişe verici şekilde doldurmaktadır" denildi.

Tavsiyenin sebebi

STIKO, açıklamasında bu duruma neden olarak halen aşı yaptırmayanların yanı sıra Delta varyantının yüksek bulaşıcılığını ve özellikle yaşlılarda ya da hastalığı geçirmiş olanlarda virüse karşı korumanın zamanla azalmış olmasını saydı. Virüsün sadece aşısızlar değil tam aşılılar üzerinden de taşınabildiği belirtildi. Açıklamada güçlendirici dozun ise uzun vadede sağlam bir koruma sağlayabileceği kaydedildi.

Yapılan araştırmalar Covid-19 aşılarının sunduğu korumanın altı ay içerisinde belirgin bir biçimde azaldığını ortaya koyuyor. BioNTech ve Pfizer, Ekim ayında güçlendirici dozun ikinci dozdan sonraki düzeyde bir korumayı yeniden sağladığını gösteren veriler paylaştı. Moderna da üçüncü dozun Delta varyantına karşı sağlam bir antikor reaksiyonu ortaya çıkardığını açıkladı. Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın açıklamalarına göre Almanya nüfusu üçüncü aşılama için yeterince doza sahip.

Reuters / EC, HS

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