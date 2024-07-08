Almanya'da 18 binden fazla çocuk istismar mağduru

Almanya'da hükümetin verilerine göre geçen yıl 14 yaşın altındaki 18 bin 497 çocuk cinsel istismara maruz kaldı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, çocuk ve gençlerin zararına işlenen cinsel suçlarla ilgili genel durum raporunu Wiesbaden kentinde kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre Almanya'da 2023 yılında 14 yaşın altındaki 18 bin 497 çocuk cinsel istismara maruz kaldı. Çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarında 2022'ye göre yüzde 7,7 oranında artış kaydedildi.

Almanya'da her gün 54 çocuk ve gencin cinsel istismar kurbanı olduğunu belirten Bakan Faeser, birçok vakada suçluların IP adreslerine ulaşılamadığı için yakalanamadığını belirtti. "Suçlular hiçbir yerde kendilerini güvende hissetmemelidir" ifadelerini kullanan Faeser, "Bu nedenle sağlayıcıların IP adreslerini saklama yükümlülüğü olmasına ihtiyacımız var" dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser Fotoğraf: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

15 binden fazlası Alman vatandaşı

Alman polis teşkilatı Federal Kriminal Dairesi'nin tuttuğu verilere göre cinsel istismar mağduru olan çocukların yüzde 75,6'sı kız, yüzde 24,4'ü ise erkek. Mağdurların 15 bin 460'ının Alman vatandaşı, 3 bin 37'sinin ise yabancı ülke vatandaşı olduğu kaydedildi. Alman olmayan mağdurların sayısındaki artış 2022'ye göre yüzde 24,1 düzeyinde.

Cinsel çocuk istismarı vakalarında kayda geçirilen 11 bin 900 suç şüphelisinin yüzde 94'ünün erkek ve 9 bin 657'sinin Alman vatandaşı açıklandı. Birçok vakada mağdur ile şüpheli arasında önceden bir ilişki olduğu kaydedildi. Mağdurların yüzde 55'inin şüpheliyle ilişkili olduğu kayıtlara geçti.

Şüphelilerin yüzde 30'u çocuk ya da genç

Vakaların yüzde 30'unda suç şüphelisinin yine çocuk ya da genç olduğuna dikkat çeken Bakan Faeser, çocuk ve gençlerin çoğu zaman suç olduğunu bilmedikleri içerikleri paylaştığını söyledi.

Federal Kriminal Dairesi Başkan Yardımcısı Martina Link de sayıların sadece "polisin görebildiği olaylar" olduğuna dikkat çekti. Link sosyal medya ve online platformları sorumluluk almaya çağırdı.

Çocuk müstehcenliği içeriklerinde en yüksek sayı

2023 yılında Alman polisi çocuk müstehcenliği içeren içerikler üretme, dağıtma, edinme ve bulundurma suçlarında da şimdiye kadar en yüksek sayıyı kayıtlara geçti. 45 bin 191 vakayla 2023 yılında bu tip suçlar 2019 yılındaki rakamın üç katına çıktı. Bu suçlarda şüphelilerin hemen hemen yarısının 18 yaşın altında olduğu kaydedildi.

Çocuk müstehcenliği içeren görüntülerin paylaşımıyla ilgili 37 bin 464 kişi hakkında soruşturma yürütülürken bunların dörtte üçünün Alman vatandaşı olduğu açıklandı.

Genç müstehcenliğinde ise 8 bin 30 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı, şüphelilerin ise yüzde 84,2'si Alman vatandaşı.

DW, epd, KNA / EC, HS

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