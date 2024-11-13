Almanya'da 16 Aralık'ta güven oylaması, 23 Şubat'ta seçimler

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyonun dağılmasıyla yaşanan hükümet krizinde erken seçim takvimini netleştirdi. Federal Meclis'te hükümet açıklaması yapan Scholz, meclisin 16 Aralık'ta oylama yapabilmesi için yasal takvime göre 11 Aralık'ta güven oylaması başvurusunda bulunacağını, erken seçimlerin de 23 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Scholz'un Hür Demokrat Parti (FDP) lideri ve Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almasıyla FDP koalisyondan çekilmiş ve erken seçim gündeme gelmişti. Erken seçimlerin bir an önce yapılmasını isteyen ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile SPD, Cumhurbaşkanı'na seçimler için 23 Şubat tarihini önermek üzerinde dün uzlaşmaya varmış, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de tarihi onaylamıştı.

"Bekleyen önemli yasaları çıkaralım" çağrısı

Federal Meclis'teki konuşmasında Maliye Bakanı Lindner'i görevden alma kararını savunan Scholz, "Bu karar doğru bir karardı ve kaçınılmazdı" dedi.

Erken seçim için 23 Şubat tarihinde uzlaşmaya varılmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Scholz, erken seçime kadar hükümetin görev başında olduğunu ve meclisin de işler durumda olduğunu belirterek seçimlere kadarki sürenin ertelenemeyecek önemdeki yasaların çıkarılması için kullanılması gerektiğini vurguladı.

Ana muhalefet liderinden sert eleştiri

Almanya'da erken seçim takvimi böylece resmileşirken seçim atmosferi meclise de yansıdı. Anketlerde birinci parti konumunda görünen Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Başbakan adayı Friedrich Merz, mecliste hükümet açıklamasını bitiren Scholz'a sert sözlerle yüklendi.

Hristiyan Demokrat Birlik partisinin Başbakan adayı Friedrich Merz. Fotoğraf: Ruffer/Caro/picture alliance

Hükümet açıklamasına yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Merz, Scholz'un hükümet etme ve liderlik yetisine sahip olmadığını savunarak "Sayın Başbakan, siz ülkeyi bölmektesiniz. Siz Almanya'daki ihtilaflar ve bölünmeden sorumlu olan kişisiniz. Bir ülke böyle yönetilemez" dedi. Hükümetin bir haftadır mecliste çoğunluğa sahip olmadığına işaret eden Merz, "Derhal ve gecikmeksizin güven oylamasına gitmesi gerekirdi" dedi ve Scholz'u görev süresini uzatmaya çalışmakla suçladı.

"Artık burada bulunduğunuz yerden koşullar öne süremezsiniz. Biz sizin dağılmış hükümetinize alacağınız yedek oyuncu değiliz. SPD-Yeşillerin mecliste çoğunluğu kalmamıştır" diye konuşan Merz, Anayasa Mahkemesinin siyasi etkilere karşı güçlendirilmesini sağlayacak anayasa değişikliğinde ise iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Ekonomi, dış politika ve göç vurgusu

Almanya'nın politikalarında temelden bir yön değişikliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Merz, özellikle de göç ve ekonomi politikalarıyla dış politika ve güvenlik politikalarında tamamen farklı bir rota izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Özellikle ABD'de Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından Almanya'nın mümkün olduğunca hızlı bir şekilde eylem kabiliyetine sahip ve istikrarlı bir hükümete ihtiyacı olduğunu belirten Merz, ekonomideki kötü duruma işaret ederek "Alman ekonomisinin uluslararası rekabet kabiliyetini yeniden tesis edebilmek için eldeki her şeyin yapılması gerektiğini" söyledi.

Almanya'ya yasa dışı göçün hala yüksek seviyelerde olduğunu ve nihayet durdurulması gerektiğini belirten Merz, geçici koruma statüsündeki sığınmacıların aile birleşiminin durdurulması ve sığınmacılarla kaçak göçmenlerin Alman sınırlarından geri çevrilmesi taleplerini de yineledi.

dpa,rtr/BK,TY

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