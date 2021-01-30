 Almanya′da 150 euroluk ek çocuk yardımı | ALMANYA | DW | 04.02.2021

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ALMANYA

Almanya'da 150 euroluk ek çocuk yardımı

Almanya'da hükümet ailelere çocuk başına 150 euroluk ek yardımı da içeren yeni bir ekonomik destek paketi açıkladı. Şirketlere sağlanan vergi indirimlerinin miktarı ve süresi de uzatıldı.

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Almanya'da hükümet korona pandemisinin ekonomik sonuçlarıyla mücadele kapsamında yeni kararlar aldı. Bu çerçevede ailelere bir seferliğe mahsus olmak üzere çocuk başına 150 euroluk ek yardım yapılacak. Ayrıca yaşlı ve işsiz yardımı alanlara da bir sefere mahsus olmak üzere yine 150 euroluk korona yardımı yapılması öngörülüyor.

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan koalisyon hükümeti pandemi kısıtlamalarından olumsuz etkilenen işletmelere de desteğini sürdürüyor. Almanya'da "kayıp desteği" adı verilen bir uygulamayla şirketlerin vergi beyannamelerinde 2020 ve 2021 yılında kaydettikleri zararı daha önceki yıllarda kaydettikleri kâr ile mahsup edebilmesine ve böylece daha az vergi ödemesine karar verilmişti. Hükümet yeni aldığı kararla bu uygulama kapsamına alınabilecek miktarı 10 milyon eurodan 20 milyon euroya çıkarttı.

Katma değer vergisinde indirim sürecek

Koalisyon ayrıca katma değer vergisinde daha önce 30 Haziran tarihine kadar geçerli olması kararlaştırılan indirimi 2022 yılı sonuna kadar uzatma kararı aldı. Buna göre gastronomi alanında yiyeceklerden yüzde 19 yerine yüzde 7'lik katma değer vergisi alınması uygulaması sürecek.

Hükümet ayrıca kültür alanında faaliyet gösteren kişi ve şirketleri desteklemek amacıyla 1 milyar euro tutarında bir kurtarma ve gelecek paketi oluşturulduğunu açıkladı.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier

"Sorunlar sihirbazlıkla yok edilemez"

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de hükümetin şirketler ve gastronomi lehine aldığı kararlardan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Firmalara getirilen vergi kolaylıklarının önemli bir adım olduğunu söyleyen Altmaier, "Böylece rekabet edebilirliklerine bağımlı olduğumuz birçok orta büyüklükteki şirketi, ekonominin krizden daha hızlı bir biçimde çıkması için güçlendiriyoruz" dedi.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz devletin korona krizi nedeniyle yaptığı harcamaları artırmasının doğru yol olduğunu savundu. Deutschlandfunk radyosuna bir açıklama yapan Scholz "Sorunlar sihirbazlıkla yok edilemez" diye konuştu. "Her şey iyiye gitse bile" 2022 ile 2025 yılları arasında pandemi öncesindeki öngörülere nazaran gelirlerin düşeceğini belirten Scholz, "Ek mali imkanları seferber etmek zorundayız" diye konuştu. Bakan Scholz, sosyal devlet ve yatırım harcamalarını azaltmanın ise yanlış bir tercih olacağına inandığını belirtti.

AFP,epd,dpa / EC,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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