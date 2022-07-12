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Almanya'nın Ratingen kentindeki bir yaşlı bakım evinde kalanlar birlikte yemek yiyor (Sembol fotoğraf)
Almanya'da en az 100 yaşında olan insanların sayısı 2021'de ilk defa 23 bin 500 olduFotoğraf: picture-alliance/U. Baumgarten
ToplumAlmanya

Almanya’da 100 yaşın üstündekilerde rekor artış

37 dakika önce

Almanya’da nüfus giderek yaşlanıyor. En az 100 yaşında olan insanların sayısında yeni bir zirveye ulaşıldı. 23 bin 500 kişi 100 yaşında veya daha da yaşlı.

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Almanya'da en az 100 yaşında olan insanların sayısında yeni bir zirveye ulaşıldı. Almanya'daki Federal İstatistik Dairesi, 2021 senesinde Almanya’da 23 bin 500 kişinin 100 yaşında veya daha yaşlı olduğunu açıkladı. Federal İstatik Dairesi Salı günü yaptığı açıklamada, 100 yaş ve üstü insanların bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 3 bin kişi daha fazla olduğunu belirtti. Böylelikle Almanya’da en az 100 yaşında olan kişi sayısı son on yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

100 yaşında veya yaşı daha büyük olanların cinsiyetlerine bakıldığında ise, bu kişilerin 18 bin 900'ünün, yani yüzde 80,2'sinin kadın olduğu görülüyor. Federal İstatistik Dairesi, bunun nedenleri arasında kadınların daha yüksek yaşam süresi beklentisi ve İkinci Dünya Savaşı nedeniyle erkeklerde yaşanan kayıpları gösterdi. Bununla birlikte, en az 100 yaşında olanlar arasında erkeklerin oranı son yıllarda istikrarlı bir şekilde arttı. 2011 yılında en az 100 yaşında olan insanların yüzde 13'ü erkek iken, 2021'de bu oran yüzde 19,8'e yükseldi.

Toplam nüfustaki payda da yeni rekor kaydedildi

En az 100 yaşında olan insanların sayısı son on yılın en yüksek seviyesindeyken, bu yaş grubunun toplam nüfus içindeki payında da artış gözlendi. 2011 senesinde 100 yaşında veya yaşı daha büyük insanların toplam nüfustaki payı yüzde 0,018'iken, bu pay 2021'de yüzde 0,028'e yükseldi ve bugüne kadar kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

Federal İstatistik Dairesi, Almanya nüfusunun yaşlanması ve artan yaşam süresi beklentisinin nedenleri arasında genel anlamda iyileştirilmiş yaşam koşulları, artan refah ve tıptaki gelişmeleri gösterdi. İstatistik Dairesi, 100 yaşın üzerindeki kişiler hakkındaki verileri 2011 yılından bu yana topluyor.

 

epd,AFP / DÇÜ,ET

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