Almanya'da şirketlerin yarıya yakını babalara izin vermiyor

Almanya'daçok sayıda şirketin, kısa süre önce baba olan çalışanlarına çocuklarının doğumunun hemen ardından izin vermeyi reddettikleri su yüzüne çıktı.

Sonuçları Aile Bakanı Lisa Paus tarafından Salı günü Berlin'de açıklanacak olan araştırmaya göre, ankete katılan şirketlerin yüzde 44'ünün söz konusu izni vermediği belirlendi. Allensbach Demoskopi Enstitüsü'nün Aile Bakanlığı'nın talimatıyla yaptığı araştırmada, yeni baba olmuş çalışanlara şirketlerin yüzde 26'sının birer, yine yüzde 26'lık kısmının ise ikişer gün izin verdiği belirlendi. İki günden fazla izin veren şirketlerin oranı ise yüzde 4'te kaldı.

Aile Bakanı Lisa Paus Fotoğraf: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Yeşiller partili Aile Bakanı Paus'un, çocuğu doğan anne ve babalara, doğumun ardından iki haftalık maaşlı izin verilmesi yönünde çalışmalar yürüttüğü biliniyor. Konuya ilişkin Paus, "Böylece partnerlere, taze anneyle ilgilenmeleri ve onları rejenerasyon sürecinde desteklemeleri için zaman vermek istiyoruz. Böylece aile içerisinde partnerler arasında iş bölümü yapılması ilk andan itibaren sağlanabilecek" diye konuşmuştu.

Almanya'da geçerli yasalar kapsamında ebeveynlerin, çocuklarının doğumundan sonra üç yıl izin hakkı bulunuyor. Anne ve baba arasında bölünebilen ya da tek bir ebeveyn tarafından kullanabilen bu hak kapsamında anne veya baba, söz konusu süre zarfında işten çıkarılamıyor. Anne ve babaların, tek bir ebeveyn izne çıktıysa 12 ay, eğer iki ebeveyn de izne çıktığı takdirde ise 14 ay ebeveyn maaş yardımı alması da söz konusu.

dpa / BÜ,HT

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