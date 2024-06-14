Almanya'da şirket iflasları sürüyor

Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasına göre Almanya'da Mayıs ayında iflas eden şirketlerin sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,9 oranında daha fazla oldu. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin (DIHK) KOBİ uzmanı Marc Evers "Sürekli daha fazla işletme kapılarını kapatmak zorunda kalıyor" dedi. Trendin değişeceğine dönük bir işaret olmadığını söyleyen Evers "Zira zayıf bir iç konjonktür ve somut yapısal zorluklar ekonomiyi baskı altında tutmaya devam ediyor" diye konuştu.

İstatistikler asliye mahkemelerinin ilk verdikleri karar üzerinden tutuluyor, dolayısıyla iflas bildirimlerinin Mayıs ayından yaklaşık olarak üç ay önce yapıldığını göz önünde tutmak gerekiyor. Sayılar iflas davasının tamamlanması sonucunda sona eren ticari faaliyetleri kapsıyor ancak başka nedenlerle örneğin akut ödeme güçlükleri nedeniyle kapanmalar istatistikler içerisinde yer almıyor.

2024 yılının ilk çeyreğinde Almanya'da asliye mahkemelerine 5 bin 209 iflas bildiriminde bulunuldu. Bu sayı bir önceki yıl yapılan bildirim sayısına göre yüzde 26,5, 2020'nin ilk çeyreğinde yapılanlara göre de yüzde 11,2 oranında daha fazla. Müflis şirketlerden toplam alacak ise mahkemeler tarafından ilk çeyrekte yaklaşık 11 milyar 300 milyon euro olarak hesaplandı. Bir önceki yıl bu rakam 6 milyar 700 milyon euro olarak kayıtlara geçmişti.

Emlak branşı zor durumda

Almanya İflas Yöneticileri ve Kayyumlar Mesleki Birliği Başkanı Christoph Niering "Özellikle etkilenen branşlarda baskı henüz ortadan kalkmış değil" dedi. Niering turizm şirketi FTI'nin iflasında olduğu gibi talebin sürekli arttığı branşların da varoluşsal krizlerden muaf olmadığını belirtti.

"Emlak branşı yüksek faizler ve artan inşaat masraflarıyla mücadele etmeyi sürdürüyor" diyen Niering perakende satış üzerindeki kalıcı baskının ve mobil çalışma trendinin sürmesinin ticari emlak projelerinde talebin toparlanmasına yardımcı olmadığını kaydetti.

DIHK'nin konjonktür anketine katılan gastronomi işletmelerinin yaklaşık 29'u likidite darboğazı yaşadığını bildirdi. Sağlık sektöründe şirketlerin yüzde 24'ü, perakende satışta ise yüzde 22'si likidite konusunda endişeli. DIHK uzmanı Evers "Tüm sektörlerde hemen hemen her beş şirketten biri nakit sıkıntısı içinde; pandeminin yaşandığı 2021 yılının Bahar mevsiminden bu yana hiç bu seviyeye çıkılmamıştı" diye konuştu. DIHK'nin anketine 24 bin firma katıldı.

Reuters / EC, JD

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