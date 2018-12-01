 Almanya′da şiddetli fırtına can aldı | ALMANYA | DW | 11.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Almanya'da şiddetli fırtına can aldı

Almanya'nın büyük bir bölümünde hafta sonunda etkisini artıran şiddetli fırtına en az bir kişinin ölümüne yol açtı. Kara, hava ve demiryolu ulaşımında aksamalar oldu, seferler iptal edildi.

default

Hızı saatte 160 kilometreyi bulan "Eberhard" ismi verilen fırtına hafta sonunda Almanya'nın batı ve orta kesiminde can ve mal kaybına yol açtı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Kallenhard kasabasında 47 yaşındaki bir kişi şiddetli fırtına yüzünden otomobilinin üzerine devrilen bir ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Polisin verdiği bilgiye göre sürücünün yanındaki kişiyse son anda araçtan çıkmayı başardı.

Düsseldorf 11.03.2019

Düsseldorf 11.03.2019

Fırtına nedeniyle Köln'deki havaalanında geçici süreyle kalkış ve inişlere izin verilmedi. İniş yapacak uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi. Düsseldorf havalimanında seferler normal seyrinde devam etti ancak yolcular şiddetli türbülansa hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

Deutschland Unwetter Sturmtief Eberhard

Şiddetli fırtına ülke genelinde demir yolu ulaşımında da iptal ve aksamalara neden oldu.

Devrilen ağaçlardan kaynaklanan tehlike ve sinyalizasyon sistemindeki arızalar nedeniyle Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde demir yollarının yakın ve uzak mesafe seferleri Pazar günü durduruldu.

Dormangen 11.03.2019

Dormangen 11.03.2019

Rheinland-Pfalz ve Hessen eyaletlerinde de uzak mesafe trenleri gara çekildi. Fırtına Bavyera ve Baden Wüttemberg eyaletlerinde de etkili oldu.

Dresden

Dresden 11.03.2019

Alman meteoroloji ajansı şiddetli fırtınanın saatteki hızı alçak bölgelerde 120 kilometreyi, yüksek bölgelerde ise 164 kilometreyi geçtiğini bildirdi.

Şiddetli fırtınada evlerin çatıları uçtu, elektirik kesintileri meydana geldi.

AFP/dpa,MK/DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İklim olayları gelişmekte olan ülkeleri vuruyor

Fırtınalar, sağanak yağmurlar, çöl sıcakları ve kuraklık gibi iklim olayları son 20 yılda gelişmekte olan ülkeleri daha fazla vurdu. 2017 yılında 11 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. (04.12.2018)  

Friederike kasırgası Avrupa'da 9 can aldı

Batı Avrupa’da etkili olan "Friederike" kasırgası can kaybına yol açtı. Almanya’da kasırganın etkili olduğu bölgelerde tren seferleri yapılamadı, hava ve karayolu ulaşımında aksaklıklar yaşandı. (19.01.2018)  

Avrupa’da etkili olan fırtınada 6 kişi hayatını kaybetti

Perşembe günü Avrupa’nın genelinde etkili olan fırtına sebebiyle altı kişi hayatını kaybederken, birçok ülkede ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Almanya’da bütün uzun mesafeli tren seferleri durduruldu. (18.01.2018)  

Benzer içerik

Konflikt zwischen Russland und der Ukraine

Analiz: Karadeniz'de "fırtına alarmı" 01.12.2018

Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik NATO'nun güneydoğu kanadındaki zayıflığı da gözler önüne serdi. Volker Wagener, Karadeniz'in üç büyük gücü; "Rusya, Türkiye ve Batı" arasındaki dengeleri analiz etti.

Sturmtief Friederike - Nordrhein-Westfalen

Friederike kasırgası Avrupa'da 9 can aldı 19.01.2018

Batı Avrupa’da etkili olan "Friederike" kasırgası can kaybına yol açtı. Almanya’da kasırganın etkili olduğu bölgelerde tren seferleri yapılamadı, hava ve karayolu ulaşımında aksaklıklar yaşandı.

Martin Schulz SPD wird Kanzlerkandidat

FAZ: SPD'de fırtına dinecek mi? 09.03.2018

Almanya'da Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in kabineden çekilmesi, ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri kararı ve Çin'in dünya siyaset sahnesindeki yükselişi, Alman basınında öne çıkan konular…

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Yeşiller milletvekili Cem Özdemir

Özdemir: Türkiye'de kimse güvende değil

Almanya'dan Türkiye'ye yönelik eleştiriler artıyor. Türkiye'de iki Alman gazetecinin basın kartlarının uzatılmaması ve ülkeyi terk etmek zorunda kalmaları üzerine Alman siyasiler Ankara'yı AB'den uzaklaşmakla eleştirdi.  

FOTO-GALERİ

Karneval in Deutschland 2019 Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

Karnavalın siyasi hiciv geleneğinden bu yıl nasibini alanlar

Almanya’da karnaval eğlencesi zorlu hava koşullarına rağmen yaratıcı siyasi hicivlerin sergilendiği "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.  