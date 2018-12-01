Almanya'da şiddetli fırtına can aldı

Hızı saatte 160 kilometreyi bulan "Eberhard" ismi verilen fırtına hafta sonunda Almanya'nın batı ve orta kesiminde can ve mal kaybına yol açtı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Kallenhard kasabasında 47 yaşındaki bir kişi şiddetli fırtına yüzünden otomobilinin üzerine devrilen bir ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Polisin verdiği bilgiye göre sürücünün yanındaki kişiyse son anda araçtan çıkmayı başardı.

Düsseldorf 11.03.2019

Fırtına nedeniyle Köln'deki havaalanında geçici süreyle kalkış ve inişlere izin verilmedi. İniş yapacak uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi. Düsseldorf havalimanında seferler normal seyrinde devam etti ancak yolcular şiddetli türbülansa hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

Şiddetli fırtına ülke genelinde demir yolu ulaşımında da iptal ve aksamalara neden oldu.

Devrilen ağaçlardan kaynaklanan tehlike ve sinyalizasyon sistemindeki arızalar nedeniyle Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde demir yollarının yakın ve uzak mesafe seferleri Pazar günü durduruldu.

Dormangen 11.03.2019

Rheinland-Pfalz ve Hessen eyaletlerinde de uzak mesafe trenleri gara çekildi. Fırtına Bavyera ve Baden Wüttemberg eyaletlerinde de etkili oldu.

Dresden 11.03.2019

Alman meteoroloji ajansı şiddetli fırtınanın saatteki hızı alçak bölgelerde 120 kilometreyi, yüksek bölgelerde ise 164 kilometreyi geçtiğini bildirdi.

Şiddetli fırtınada evlerin çatıları uçtu, elektirik kesintileri meydana geldi.

AFP/dpa,MK/DÇÜ

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