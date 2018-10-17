 Almanya′da ülke çapında demiryolu grevi | ALMANYA | DW | 09.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Almanya'da ülke çapında demiryolu grevi

Almanya genelinde pazartesi sabah 05.00 ile 09.00 arasında demiryolu çalışanları greve gidecek. Vatandaşların tren seferlerinde iptal ve rötarlara hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Symbolbild Streik der Deutsche Bahn (picture-alliance/dpa/D. Kalker)

Alman Demiryolu ve Taşımacılık Sendikası (EVG), Almanya genelinde demiryolu çalışanlarının pazartesi günü saat 05.00 ile 09.00 arasında greve gideceğini açıkladı. Grevden banliyö, şehirlerarası ve uzun sefer trenlerinin yanı sıra yük treni seferlerinin de etkileneceği kaydediliyor. Vatandaşların işyerlerine giderken tren seferlerinde iptal ve rötarlara hazırlıklı olmaları gerekiyor. Seferlerdeki aksamaların tüm güne yayılabileceği belirtiliyor.

EVG ile Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) arasında iki aydır süren ücret pazarlıkları Cumartesi günü başarısızlıkla sonuçlanmış ve sendika bunun üzerine grev ilan etmişti. Alman Demiryolları grev ilanını "gerginliği gereksiz olarak tırmandırma" olarak niteledi. Sendikaya yüzde 7'lik ücret artışı önerdiklerini belirten Alman Demiryolları İnsan Kaynakları Müdürü Martin Seiler "Bu teklife karşılık müzakere masasını terk etmek, kabul edilemez ve Noel döneminin ortasında müşterilerimizi tamamen gereksiz yere tedirgin ediyor” diye konuştu.

Alman Demiryolları'nda bilhassa uzun seferlerde rötarlar, personel sıkıntısı nedeniyle bir süredir oldukça sık yaşanıyor. Almanya'daki Intercity ve Intercity-Express adlı hızlı trenlerin üçte biri rötarlı olarak varış yerlerine ulaşıyor. Alman Demiryolları kendi verilerine göre yüzde 80 oranındaki dakiklik hedefine 2025 yılında ulaşmayı hedefliyor.

Reuters / EC, MY

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Deutschland Streik am Flughafen Frankfurt

Her gün 60'tan fazla Lufthansa uçuşu iptal ediliyor 17.10.2018

Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın yönetim kurulu üyelerinden Harry Hohmeister, 2018 yılının başından bu yana 18 bin uçuşun iptal edildiğini duyurdu. 2018’in ilk yarısındaki iptal sayısı, 2017'nin tamamından fazla.

Proteste beim Weltfrauentag in Spanien

İspanya'da kadınlar grev yaptı 08.03.2018

İspanya’da Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın ve erkekler arasındaki ücret eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla sendikalar greve gitti. Grev nedeniyle şehirlerarası 300 tren seferi iptal oldu.

Frankreich Streik Bahngesellschaft SNCF

Fransa demiryollarında Macron'a grevli protesto 03.04.2018

Fransa Ulusal Demiryolu İdaresi çalışanları üç ay sürecek greve başlıyor. Fransa'da bugün makinistlerin yanı sıra Air France personeli, temizlik işçileri ve enerji sektörü çalışanları da iş bırakacak.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland DITIB Zentralmoschee in Köln Ehrenfeld (Imago/Joko)

WamS: Alman istihbaratı DİTİB'i izlemeyecek

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre Alman iç istihbarat servisi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ni (DİTİB) izlemeyecek. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 