Almanya'da ülke çapında demiryolu grevi

Alman Demiryolu ve Taşımacılık Sendikası (EVG), Almanya genelinde demiryolu çalışanlarının pazartesi günü saat 05.00 ile 09.00 arasında greve gideceğini açıkladı. Grevden banliyö, şehirlerarası ve uzun sefer trenlerinin yanı sıra yük treni seferlerinin de etkileneceği kaydediliyor. Vatandaşların işyerlerine giderken tren seferlerinde iptal ve rötarlara hazırlıklı olmaları gerekiyor. Seferlerdeki aksamaların tüm güne yayılabileceği belirtiliyor.

EVG ile Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) arasında iki aydır süren ücret pazarlıkları Cumartesi günü başarısızlıkla sonuçlanmış ve sendika bunun üzerine grev ilan etmişti. Alman Demiryolları grev ilanını "gerginliği gereksiz olarak tırmandırma" olarak niteledi. Sendikaya yüzde 7'lik ücret artışı önerdiklerini belirten Alman Demiryolları İnsan Kaynakları Müdürü Martin Seiler "Bu teklife karşılık müzakere masasını terk etmek, kabul edilemez ve Noel döneminin ortasında müşterilerimizi tamamen gereksiz yere tedirgin ediyor” diye konuştu.

Alman Demiryolları'nda bilhassa uzun seferlerde rötarlar, personel sıkıntısı nedeniyle bir süredir oldukça sık yaşanıyor. Almanya'daki Intercity ve Intercity-Express adlı hızlı trenlerin üçte biri rötarlı olarak varış yerlerine ulaşıyor. Alman Demiryolları kendi verilerine göre yüzde 80 oranındaki dakiklik hedefine 2025 yılında ulaşmayı hedefliyor.

Reuters / EC, MY

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