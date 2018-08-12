 Almanya’da üçüncü cinsiyet opsiyonuna onay | ALMANYA | DW | 15.08.2018

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ALMANYA

Almanya’da üçüncü cinsiyet opsiyonuna onay

Almanya’da hükümet interseks bebekler için doğum belgelerinde üçüncü bir cinsiyet opsiyonunu mümkün kılan yasa tasarısını onayladı.

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Ebeveynler Almanya'da interseks bebeklerin cinsiyetlerini "çeşitli" ibaresi altında kaydettirebilecek

Almanya'da koalisyon hükümetinin kabul ettiği yasa tasarısına göre hem erkek hem de kadın organlarıyla doğan interseks bebeklerin cinsiyeti artık "çeşitli" ibaresi altında kaydedilebilecek.

Ülkede 2013 yılından beri iki cinsiyetin de özelliklerini taşıyan bebeklerin doğum belgelerinde cinsiyet ibaresinin boş bırakılmasına imkân tanıyan bir düzenleme bulunuyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi geçen yıl Kasım ayında cinsel kimliğin anayasada temel bir hak olarak güvence altına alındığını belirterek medeni durumdaki düzenlemelerin interseks bireylere karşı "ayrımcı” olduğuna hükmetmişti. Anayasa Mahkemesi söz konusu kanunda değişikliğe gidilmesi için hükümete 2018 yılının sonuna kadar süre tanımıştı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Adalet Bakanı Katarina Barley, tasarının kabul edilmesini önemli bir adım olarak nitelendirerek, "Kimse cinsel kimliği temelinde ayrımcılığa uğramamalı” diye konuştu. Barley, cinsel kimlik tanımında öngörülen üçüncü kategorinin interseks bireylere "onur ve pozitif bir kimlik” algısı sağlayacağını söyledi.

Aile Bakanı Franziska Giffey ise Almanya'da bir sonraki adımın transseksüel bireylerin yasal hakları ile ilgili düzenlemeler olduğunu söyledi. Giffey, bireylerin biyolojik cinsiyetlerini belirleyen tıbbi muayenelerin önüne geçmenin de düzenleme kapsamına alınacağını açıkladı.

Danimarka, İrlanda, Malta, Norveç ve İsveç'in ardından geçen ay Portekiz, transseksüel kimliğin kişilerin kendi inisiyatifinde bir hak olduğunu yasal güvence altına alan altıncı Avrupa ülkesi oldu. Söz konusu düzenleme ile interseks bebeklerin hayatlarının ileri evrelerinde kendi cinsiyetlerini kendileri seçebilmeleri adına bebeklikte yapılan cerrahi müdahaleler de yasaklandı.

İnterseks nedir?

"İnterseks" kadın ve erkek tanımına uymayan anatomik cinsiyet özelliklerine haiz bireyleri ifade eden bir kavram. İnterseks bireylerin genelde kromozomlar, genital ve/veya üreme organları gibi her iki cinsin cinsiyet özelliklerinin bir karışımına sahip oldukları düşünülse de tek tip bir interseksten bahsetmek mümkün değil. Bir bireyin interseks olduğu doğuştan belli olabildiği gibi, ergenlikte de ortaya çıkabiliyor.

Buna karşın "transseksüel” biyolojik olarak bir cinsiyetin özelliklerini taşıdıkları halde kendilerini diğer cinsiyete ait hisseden bireyleri tanımlamak için kullanılan bir kavram ve bu özelliği ile interseksten ayrılıyor.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, interseks bireyler dünya nüfusunun 0.05 ila 1.7'sini oluşturuyor. Almanya Lezbiyen ve Gay Derneği'ne göre ülkede yaklaşık 100 bin interseks birey bulunuyor.

AFP, KNA / SÖ, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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