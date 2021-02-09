 Almanya′da önlemler 14 Mart′a kadar uzatılabilir | ALMANYA | DW | 10.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya'da önlemler 14 Mart'a kadar uzatılabilir

Almanya'da bugün korona önlemlerinin nasıl devam edileceği kararlaştırılacak. Alman basınına yansıyan bilgilere göre Başbakanlık, kapanma önlemlerini 14 Mart'a kadar uzatmak istiyor.

Almanya'nın diğer kentlerinde olduğu gibi Dresden'daki kafe ve restoranlar da önlemler kapsamında kapalı.

Almanya'nın diğer kentlerinde olduğu gibi Dresden'daki kafe ve restoranlar da önlemler kapsamında kapalı.

Almanya'da Federal Hükümet ve eyalet yönetimlerinin temsilcileri koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin nasıl devam edeceğini kararlaştırmak üzere bugün toplanıyor. Önlemlerin özellikle ekonomiye ve eğitime olumsuz etkileri nedeniyle farklı görüşlerin bulunduğu ülkede Başbakanlığın önlemlerin uzatılmasından yana olduğu bildirildi. Toplantı öncesi Alman basınına yansıyan bilgilere göre Başbakanlık, kapanma önlemlerinin 14 Mart'a kadar uzatılmasını isteyecek.

Öte yandan kuaförlerin 1 Mart'ta açılması, okulların da 14 Mart'tan önce açılması üzerinde duruluyor.

Bazı eyaletler, ilkokulları önümüzdeki haftadan itibaret açmaya hazır olduklarını açıklamıştı. Eyaletlerin eğitim bakanları da okulların açılmasına destek veriyor. Eğitim bakanlarının Salı günü kabul ettiği bir karar metninde, "Okulların kapatılmasının, eğitime, ayrıca çocuk ve gençlerin sosyal katılımına olumsuz sonuçları sınırlandırılmalıdır" ifadelerine yer verilmişti.

Almanya'da okulların açılması talep ediliyor

Almanya'da okulların açılması talep ediliyor

Ekonomi dünyası endişeli

Ekonomi dünyası da önlemlerin olumsuz etkileri nedeniyle endişeli. Commerzbank'ın baş ekonomisti Jörg Krämer, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Kapanmanın maliyeti çok yüksek olacak" diyerek birinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasılada yüzde 1,5 ek daralmaya neden olabileceğini söyledi. 

Alman Ticaret Birliği Başkanı Stefan Genth, "Kapalı ticari işletmelerin hızlı bir açılma persfektifine ihtiyacı var. Aksi halde on binlerce işletmeyi kaybedeceğiz" şeklinde konuşmuştu.

Önlemlerin uzatılmak istenmesinin nedeni ise koronavirüs mutasyonunun yayılımı ile ilgili duyulan endişe.

Önlemler 16 Aralık'ta sertleştirilmişti

Almanya'da koronavirüs vakalarının yüksek seyretmesi nedeniyle 16 Aralık 2020'de temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan marketler, eczaneler, bankalar, akaryakıt istasyonları gibi işletmeler dışındaki tüm dükkanların kapatılması kararlaştırılmıştı. Okullar ve kreşler de kapatılmış, çalışanların evden çalışması tavsiye edilmiş ve sosyal temas sınırlandırılmıştı. Mevcut önlemler, daha sonra maske takma zorunluluğu olan alanlar genişletilerek ve mümkün olan her işte evden çalışma zorunluğu getirilerek sertleştirilmişti. Mevcut tedbirlerin 14 Şubat'a kadar geçerli olması kararlaştırılmıştı.

Reuters, dpa/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Korona ölümleri istatistiklere böyle yansıdı

Almanya'da korona ölümlerinin toplam istatistiklere yansımasını daha hızlı takip edebilmek için yeni bir metot uygulayan İstatistik Dairesi, Ocak ayındaki ölümlerde yüzde 18'lik artış bildirdi.  

Almanya'da AstraZeneca aşısının sevkiyatı başlıyor

Almanya'da AstraZeneca firmasının üretimi olan koronavirüs aşısının eyaletlere sevkiyatı bugün başlıyor. Sadece 65 yaş altındakilere önerilen aşının ilk parti sevkiyatının 345 bin 600 doz olacağı açıklandı.  

Almanya'da 150 euroluk ek çocuk yardımı

Almanya'da hükümet ailelere çocuk başına 150 euroluk ek yardımı da içeren yeni bir ekonomik destek paketi açıkladı. Şirketlere sağlanan vergi indirimlerinin miktarı ve süresi de uzatıldı.  

Seehofer: Mecbur olmadıkça yurtdışına gitmek budalalık olur

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer hükümetin ülkeye ek giriş yasakları getirmesiyle ilgili "Nüfusumuzun korunması için muhakkak gerekli" dedi.  

Benzer içerik

Deutsch-Französischer Sicherheitsrat | PK Merkel und Macron

Merkel korona önlemlerinin uzatılmasını istiyor 09.02.2021

Alman basınına yansıyan haberlere göre Başbakan Merkel, Almanya'da şu anda 14 Şubat'a kadar geçerli olan korona önlemlerinin 1 Mart'a kadar uzatılmasını istiyor.

Deutschland Ausländer Studenten

Pandemi Alman üniversitelerine ilgiyi azalttı 29.01.2021

Almanya'daki üniversite ve yüksek okullarda öğrenim gören yabancı öğrenci sayısı pandemi nedeniyle düştü. Türkiye’den gelen öğrencilerin sayısında da hafif düşüş kaydedildi.

Deutschland Coronapandemie Pressekonferenz Bundeskanzlerin Angela Merkel

Merkel: Pandemi yüzyılın felaketi 21.01.2021

Almanya Başbakanı Merkel, ülkede tedbirlerin süresinin uzatılmasını savunurken, mutasyona uğramış virüsün tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu. Merkel, pandemiyi "yüzyılın felaketi" olarak nitelendirdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Köln kentinde 2019 yılında düzenlenen bir gösteri

PKK yöneticisi hakkında 3 yıl 8 ay hapis istemi

Almanya'da PKK'nın bölge sorumluluğunu yapmakla suçlanan zanlı hakkında savcılık 3 yıl 8 ay hapis cezası talebinde bulundu. Kararın 19 Şubat'ta çıkması bekleniyor.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  