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Almanya'da çocuklar için "temel geçim güvencesi" geliyor

28 Ağustos 2023

Almanya'da koalisyon hükümeti, çocuklara temel geçim güvencesi adı verilen düzenlemede anlaştı. 2025'te yürürlüğe girecek düzenleme için ilk yıl 2,4 milyar euroluk kaynak ayrılacak.

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Beton yüksek binalar arasındaki parkta arkası dönük bir çocuk
Fotoğraf: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan koalisyon hükümeti, çocuklara "temel geçim güvencesi" sağlaması öngörülen reform planında anlaştı. Aylar süren pazarlıklar sonucu varılan uzlaşı, bugün Aile Bakanı Lisa Paus, Maliye Bakanı Christian Lindner ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil'ın katıldığı basın toplantısında kamuoyuna açıklandı.

"Çocuklara temel geçim güvencesi" adını taşıyan ve 2025 yılında yürürlüğe girecek uygulama için ilk yıl 2,4 milyar euroluk kaynak ayrılacak. Aile Bakanı Paus, artan taleple birlikte maliyetin de artacağını belirtti. Düzenleme için orta vadeli mali planlamada yılda 2 milyar euroluk kaynak öngörülüyor. Maliye Bakanı Lindner, bunun bütçedeki sıkışıklığı artıracağını belirterek "Çocuklara temel geçim güvencesi, tahminen koalisyon hükümetinin sıkışık bütçede yer verilebilecek son büyük sosyal reformu olacak" dedi.

Koalisyon hükümetinin sosyal politikalar alanındaki en önemli vaadi olan çocuklara yönelik temel geçim güvencesi, özellikle finansman konusunda koalisyon ortakları arasında yoğun pazarlıklara sahne olmuştu. Yeşiller partili Aile Bakanı Paus, başlangıçta 12 milyar euro ayrılmasını talep etmiş, ardından bu rakamı 7 milyar euroya düşürmüştü. FDP'li Maliye Bakanı Lindner ise plan için 2 milyar euroya kadar kaynak ayırabileceklerini söylemişti.

Almanya Çalışma, Maliye ve Aile bakanları Heil, Lindner ve Paus
Almanya Çalışma, Maliye ve Aile bakanları Heil, Lindner ve PausFotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Çocuk ödenekleri birleştiriliyor

Plan, çocuk parası, düşük gelirlilere yapılan çocuk ödeneği ve sosyal yardımlardaki çocuk payı gibi değişik kalemlerde çocuklar için öngörülen ödemeleri tek kalem altında topluyor, ödemeler kolaylaştırılarak otomatik hale getiriliyor. Buna göre gelirinden bağımsız olarak tüm ailelere sahip oldukları çocuk için garanti edilen bir miktar olacak, ayrıca çocukların yaşı ve ebeveynin gelir durumuna göre okul harcamaları ve boş zamanların değerlendirilmesindeki aktiviteleri de kapsayan ek ödemeler yapılacak. Yeni düzenlemenin özellikle tek başına çocuk büyütenler ve sosyal yardımla geçinenlerin durumunu iyileştirmesi hedefleniyor.

Aile Bakanı Paus, düzenlemenin çocuk yoksulluğuyla etkin mücadelede merkezi bir rol oynayacağını belirterek ödeneklere erişimin kolaylaşacağını ve adaleti artıracağını söyledi. Almanya'da yoksulluk tehdidi altındaki 5,6 milyon aile ve çocuklarının yeni düzenleme sayesinde mali yardımlara daha hızlı, kolay ve doğrudan erişeceğini belirten Bakan, yasa tasarısının 13 Eylül'de meclise getirilebileceğini kaydetti.

Tasarıya eleştiri: Ayrılan para yeterli değil

Sosyal hakların güçlendirilmesi alanında faaliyet gösteren Almanya Sosyal Birliği (SoVD), yasa tasarısını ülkedeki yoksulluğa karşı mücadelede yetersiz kalmakla eleştirdi. SoVD Başkanı Michaela Engelmeier, "Bu sadece bir başlangıç olabilir. Varılan uzlaşı, Almanya'da aileler ve çocukların içinde bulunduğu yapısal yoksulluk sorununa karşı gerçek bir yanıt sunmamaktadır" tepkisini gösterdi.

Koalisyon ortakları arasındaki tartışmaların nihayet son bulmasından memnuniyet duyduklarını belirten Engelmeier, zengin ve yoksul ailelere devlet yardımlarında eşit muamele yapılması, ayrıca yoksul ailelere ek para ayrılması için 2,4 milyar euronun kesinlikle yeterli olmadığını kaydetti.

epd,rtr,dpa/BK,BÖ

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