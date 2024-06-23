Çalışmayan Ukraynalılar geri gönderilsin talebi

Almanya'da bazı muhafazakar siyasilerin göçmen ve sığınmacılara karşı tavırlarındaki sertleşme devam ediyor. Bavyera eyalet hükümetini oluşturan koalisyonun büyük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU), eyalet meclis grup başkanı Alexander Dobrindt, Almanya'da bulunan ve çalışma hayatına katılmayan Ukraynalıların ülkelerine gönderilmesini gündeme getirdi.

Alexander Dobrindt Fotoğraf: dts Nachrichtenagentur/picture alliance

Bild am Sonntag gazetesine konuya dair açıklamalarda bulunan Dobrindt, "Savaşın başlangıcından bu yana geçen iki yılı aşkın sürenin ardından şu prensip geçerli olmalıdır: Almanya'da bir işe girmek ya da Ukrayna'nın batısındaki güvenli bölgelere dönüş" ifadelerini kullandı. Dobrindt ayrıca, daha önce hem kendi partisinden hem de kardeş parti Hristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) bazı siyasilerin de dile getirdiği gibi, Ukrayna'dan gelen sığınmacılara verilen kamu desteğinde değişikliklere gidilmesini talep etti.

Ukrayna'dan gelen insanlara verilen vatandaşlık parasının çok sayıda Ukraynalıyı sosyal yardım sistemi içinde tuttuğunu dile getiren Alexander Dobrindt, "İltica başvurusunda bulunanların, söz konusu istihdam olduğunda sürece daha güçlü bir biçimde katılmaya zorlanmaları gerekiyor. İş imkanları sunulmalı ve bu uyum performansının bir parçası olmalı" dedi.

SPD ve Yeşiller'den Dobrindt'e eleştiri

CSU'lu Dobrindt'in sözlerine federal koalisyon hükümetinin iki ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller'den tepki geldi. SPD Federal Parlamento Grup Başkanvekili Dirk Wiese, "Putin Ukrayna'nın tamamında hedefleri vurmayı sürdürüyor ve Dobrindt buralara şimdi, muhtemelen babası cephede hayatını kaybetmiş olan çocuklarla kadınları geri göndermek istiyor" ifadelerini kullandı.

Omid Nouripour Fotoğraf: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

Yeşiller Eş Genel Başkanı Omid Nouripour ise Birlik Partileri'nden (CDU/CSU) gelen, iş hayatına dahil olmayan Ukraynalıları ülkelerine gönderme önerisine karşı çıkarak, "Tabii ki Ukraynalılara daha hızlı bir biçimde iş imkanı sunmalıyız. Ancak CDU'nun talep ettiği türden yasal engeller bir işe yaramaz, zarar verir" dedi.

SPD'li iş piyasası uzmanı milletvekili Martin Rosemann da Ukraynalı sığınmacıların önemli bir bölümünün çocuklarını tek başına yetiştiren anneler olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: "Ukraynalı sığınmacıların iş hayatına girişlerindeki en önemli engeller, çocuk bakım hizmetlerindeki eksikler, yetersiz Almanca bilgisi ve mesleki yeterlilikleri gösteren belgelerin tanınmasındaki sürecin uzun olması." Rosemann, Birlik Partileri'nden gelen teklifleri de "popülist saçmalık" olarak nitelendirdi.

Reuters / ET,JD

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