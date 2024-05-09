Almanya'da çalışanlar 1,3 milyar saat fazla mesai yaptı

Almanya'da geçen yıl çalışanların yaptığı toplam 1,3 milyar saat fazla mesainin yarısından fazlasına ücret ödenmedi. İşverenler, ücretsiz fazla mesailer sonucu personel giderinde 32 milyar euro tasarruf yaptı.

Almanya'da çalışanlar 2023 yılında toplam 1,3 milyar saat fazla mesai yaptı. Rhenische Post gazetesinin Sol Parti Milletvekili Susanne Ferschl'in soru önergesine Çalışma Bakanlığının verdiği yanıta dayandırdığı haberine göre, fazla mesainin yaklaşık 775 milyon saatine ücret ödenmedi.

Çalışma Bakanlığının yanıtındaki bilgiler, İstihdam Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB) ve Federal Çalışma Dairesinin (BA) Şubat 2024 verilerine dayanıyor. Buna göre, 2023 yılında Almanya'daki çalışanlar ortalama 31,6 saat fazla mesai yaptı, bunun 13,2 saatine ücret ödenirken 18,4 saati içinse herhangi bir ücret verilmedi.

Sol Parti, şirketlerin fazla mesailerin neredeyse yarısına ücret ödememesini eleştirdi. 2023 yılında çalışanların yaptığı fazla mesai ile 835 bin tam zamanlı iş yaratılabileceğine dikkati çeken Sol Parti, para ödenmeyen fazla mesailer sonucunda şirketlerin personel ücreti giderlerinde 32 milyar euro tasarruf yaptığını ifade etti.

Sol Parti Milletvekili Ferschl, "İşverenler parası ödenmeyen fazla mesailer ile ücret maliyetinde milyarlarca euro tasarruf sağlarken, çalışanlar uzayan çalışma saatleri ve sürekli gelen esneklik talepleri altında eziliyor" değerlendirmesinde bulundu. Ferschl, Avrupa Adalet Divanı'nın beş yıl önce aldığı ve tüm çalışanların haklarının korunması için çalışma sürelerinin kayıt altına alınmasının zorunlu olduğu yönündeki kararını hatırlattı. Alman hükümetinin çalışanların yaptığı fazla mesaiye ücret talep etmesini kolaylaştıracak bir yasa hazırlamamasını eleştiren Ferschl, ücretsiz fazla mesai sonucu devletin yüksek miktarda vergi kaybına uğradığını ifade etti.

dpa, epd/JD, CÖ

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