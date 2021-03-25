 Almanya Yunan adalarından sığınmacı alımını tamamladı | ALMANYA | DW | 22.04.2021

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ALMANYA

Almanya Yunan adalarından sığınmacı alımını tamamladı

Almanya Yunanistan’dan bir yıl önce başlayan sığınmacı alımını tamamladı. Yunanistan’dan gelen son sığınmacı kafilesi Almanya’ya ulaştı.

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Almanya geçen yıl Midilli Adası'ndaki Moria sığınmacı kampında çıkan yangının ardından beş Yunan adasından sığınmacı kabul edeceğini açıklamıştı. Bu kapsamda 103 kişiden oluşan son sığınmacı kafilesini taşıyan uçak Almanya'nın Hannover kentine ulaştı.

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer yaptığı açıklamada „2 bin 750 kadın, çocuk ve erkeğin Yunan adalarından getirilmesi tamamlandı“ ifadelerini kullandı. Seehofer diğer AB üyesi ülkelerin de sığınmacı alımı konusunda verdikleri sözleri tutmalarını beklediklerini kaydetti.

Hannover'e gelen uçakta 48 yetişkin ve 55 çocuktan oluşan 21 ailenin bulunduğu bildirildi. Bu ailelerin 12 eyalet tarafından kabul edileceği belirtildi.

Sığınmacı örgütü Pro Asyl sığınmacı alımının sona erdirilmesini eleştirerek "Bu süreci sona erdirmek adalarda geride kalanlar için sorumsuzca" olduğunu belirtti.

Moria Kampı'nda yangın çıkmıştı

Yunan adalarında kapasitesinin çok üstünde kişiyi barındıran sığınmacı kamplarındaki kötü koşullar nedeniyle AB ülkeleri geçen yıl 5 bin 200 reşit olmayan sığınmacı çocuğu almayı taahhüt etmiş, Midilli Adası'nda Moria Kampı'nda çıkan yangın sonrası sığınmacı alımı aile üyelerini de kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Moria Kampı'ndaki yangın sonrasında 13 bin dolayında sığınmacı sokakta kalmış, Almanya'da pek çok çevre hükümete çağrıda bulunarak, evsiz kalan sığınmacıların en azından bir bölümünün ülkeye getirilmesini talep etmişti.

Almanya Avrupa çapındaki bir yardım kampanyası kapsamında geçen yıl Mart ayında 53 ebeveyni olmayan ve 243 hasta sığınmacı çocuğu çekirdek aileleri ile almayı kabul etmişti. Almanya Moria Kampı'ndaki yangın sonrasında bin 553 kişiye ek olarak yanında ebeveynleri bulunmayan 150 çocuk ve gencin de ülkeye kabul edileceğini açıklamıştı.

Federal İçişleri Bakanlığı 19 Nisan itibarıyla AB ülkeleri, Norveç ve İsviçre'nin bu kapsamda toplam 3 bin 658 sığınmacı getirdiğini açıkladı.

dpa, KNA / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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