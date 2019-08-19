 Almanya yeniden Suudilerle güvenlik işbirliğine başlıyor | ALMANYA | DW | 09.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya yeniden Suudilerle güvenlik işbirliğine başlıyor

Alman hükümeti, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından durdurulan programa yeniden başlıyor. Berlin, Suudi sınır polislerini eğitmeleri için Riyad'a polis memuru gönderecek. Muhalefet ve sivil toplum karara tepkili.

Wirtschaftsminister Rösler besucht Saudi Arabien (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

Yaklaşık 11 ay önce Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Almanya, Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurmuştu. Şimdi Berlin'den Riyad'la ilişkileri normalleştirmek için bir adım geldi.

Spiegel dergisinin aktardığına göre, Başbakanlık, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları, Suudi sınır polislerini eğitmeleri amacıyla Suudi Arabistan'a Alman polis memuru gönderilmesi noktasında mutabakata vardı. Bir İçişleri Bakanlığı yetkilisinin Spiegel'a yaptığı açıklamaya göre, hükümet eğitim programına yeniden başlama kararı aldı.

Suudi sınır polisleri için eğitim ve danışmanlık misyonu, 2009 yılında başlamıştı. 2018 yılında programda toplam 70 Alman memur yer almıştı. 2018'in Ekim ayında da Kaşıkçı cinayeti nedeniyle program durdurulmuştu.

Federal hükümet geçmişte sözkonusu programı, Suudi sınırlarının korunmasının Almanya'nın "dış ve güvenlik politikası açısından çıkarına olduğu" argümanı ile gerekçelendirmişti. Hükümet ayrıca, eğitimin "bölgenin tamamında terörizmle mücadele açısından hayati bir önkoşul" olduğunu savunmuştu.

Muhalefet ve sivil toplumdan eleştiri

Konstantin von Notz

Konstantin von Notz

Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkan Yardımcısı Konstantin von Notz, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, hükümetin kararını eleştirdi. Von Notz, "Suudi Arabistan gibi bir hukuksuzluk devletiyle özellikle de güvenlik alanında işbirliği yapmak, Alman hükümeti ve izlediği politikanın güvenilirliğini zedelemektedir" diye konuştu.

Partinin İç Politika Sözcüsü Irene Mihalic ise, "Hükümet böyle bir kararı hangi gerekçelerle aldığını derhal açıklamalıdır" dedi.

Önerdiğimiz linkler

Suudi Arabistan'da kadınlar artık bir erkek aile ferdinin izni olmadan yurtdışına gidebilecek ve pasaport çıkarabilecek. (02.08.2019)

Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetini aydınlatma çabası Suudi Arabistan'da tepki topluyor. Suudi basınında Türkiye'ye turizm boykotu yapılması çağrısı yapılıyor. Veriler turist sayısında yüzde 30 düşüş olduğunu gösteriyor. (11.07.2019)

Öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayetin aydınlatılması için BM’den somut adımlar istedi. Cengiz, gelecekte bu tür olayların engellenmesi için suçluların cezalandırılmasını talep etti. (25.06.2019)

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Almanya temsilcisi Christan Mihr ise, Pazar günü yaptığı açıklamada, "Özellikle de Suudi güvenlik makamlarıyla yapılacak bir işbirliği, Suudi rejimine verilecek tamamıyla yanlış bir mesaj olacaktır" açıklamasında bulundu.

Mihr, Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinden sorumlu kişiler hukuk önüne çıkarılmadığı ve gazeteciler keyfi bir biçimde tutuklanmaya devam ettiği sürece, hükümetin Riyad ile ilişkileri bu şekilde normalleştirmemesi gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan, Yemen savaşı, insan haklarının ülkedeki durumu ve Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Alman kamuoyunun eleştirilerin odağında olan bir ülke. RSF'ye göre şu anda Suudi Arabistan'da en az 30 gazeteci tutuklu bulunuyor. Sözkonusu gazetecilerin cezaevinde işkenceye de maruz kaldıkları belirtiliyor.

KNA/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

DW Haber - 02.08.2019  

Benzer içerik

Syrien, verschleierte Frauen

IŞİD'lilerin çocukları Almanya'ya getiriliyor 19.08.2019

Alman hükümeti, Suriye'de savaşan Alman vatandaşı IŞİD cihatçıların çocuklarını Almanya'ya getiriyor. İlk aşamada dört çocuk Erbil'de yetkililere teslim edildi.

UK Jamal Khashoggi ARCHIV

Cemal Kaşıkçı hakkında merak edilenler 09.10.2018

Geçen hafta Salı günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdiğinden bu yana kendisinden haber alınamayan ve binada öldürüldüğü iddiası ortaya atılan Kaşıkçı muammasında şu ana kadar yaşananları derledik.

Journalist Jamal Khashoggi

Reuters'e konuşan Suudi yetkili: Cemal Kaşıkçı boğazı sıkılarak öldürüldü 21.10.2018

Reuters’e konuşan üst düzey bir Suudi yetkili Cemal Kaşıkçı’nın boğazı sıkılarak öldürüldüğünü öne sürdü. Riyad’ın Kaşıkçı’nın ölümüne dair verdiği resmi bilgilerin inandırıcı bulunmadığına dair açıklamalar da sürüyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Syrische Flüchtlinge in Deutschland Familiennachzug (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

Alman milletvekilleri: Suriye'de durum iyileşirse sığınmacılar dönmeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisinden iki milletvekili Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesi için inceleme başlatılmasını istedi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  