Almanya yeniden "kapanmaya" hazırlanıyor

Almanya'da uygulanan mevcut kısmi kapanma önlemlerine rağmen koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesi federal hükümeti ve eyalet yönetimlerini harekete geçirdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları bugün bir video konferans düzenleyerek olası yeni kapanma önlemlerini ele alacak.

Reuters haber ajansının elindeki karar taslağına göre, yeni kapanma önlemleri 16 Aralık Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak. Buna göre, 16 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında perakende satış yapan tüm işletmeler kapanacak. Kuaförler, kozmetik salonları, dövmeciler, masaj salonları da kapanan işletmeler arasında yer alacak. Taslağa göre, yalnızca marketler, pazarlar, eve servis yapan işletmeler, içecek marketleri, eczaneler, temizlik ve hijyen ürünlerinin satıldığı mağazalar, gözlük ve kulaklık gibi sağlık ürünlerinin satıldığı mağazalar, benzinciler, bankalar, postaneler, gazete satış bayileri gibi acil gündelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik işletmeler kapanma uygulamasından muaf tutulacak.

Taslakta, okulların da söz konusu tarihler arasında kapalı kalması ve sosyal temasın sınırlandırılması öngörülüyor. Ayrıca bu süre arasında kamuya açık alanlarda alkol tüketimi de yasaklanacak.

Almanya'da yürürlükteki kısmi kapanma önlemlerine karşı koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Yetkili sağlık kuruluşu Robert-Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkede son 24 saat içerisinde 20 bin 200 koronavirüs vakası kayda geçti. Bu sayı geçen hafta pazar gününde kayda geçen sayıdan 2 bin 433 daha fazla. Ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 321 oldu.

Merkel'den çağrı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen hafta federal mecliste duygusal bir konuşma yaparak, "Tüm kalbimle özür diliyorum, günlük 590 ölümün meydana gelmesi kabul edilemez" demişti.

Almanya Başbakanı salgınla mücadelede kararlı ve belirleyici bir aşamada olduklarını belirterek, "Bilim insanları Noel tatili döneminde sosyalleşmeyi bir haftalığına kesmemiz için yalvarıyor. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan insan sayısının artması çok endişe verici. Eğer şu dönemde önlem almazsak, bu son Noel tatilimiz olabilir. Ve bunun yaşanmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız." ifadelerini kullanmıştı. Bilim insanlarının Noel tatili döneminde sosyalleşmenin kesilmesi için yalvardığını ifade eden Başbakan, "Yoğun bakıma ihtiyaç duyan insan sayısının artması çok kaygı verici. Eğer şu dönemde önlem almazsak, bu son Noel tatilimiz olabilir. Ve bunun yaşanmaması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadesini kullanmıştı.

Reuters,dpa / BÖ,ET

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