Almanya yasta: Trier'de 5 ölü

Almanya'nın Trier kentinde bir sürücünün otomobilini yayaların üzerine sürmesi sonucu aralarında dokuz aylık bir bebeğin de bulunduğu beş kişi yaşamını yitirdi.

Kent merkezindeki alışveriş caddesinde meydana gelen olayda 15 kişinin yaralandığı, yaralılar arasında durumu ağır kişiler bulunduğu bildirilmiş, Trier'in bağlı bulunduğu Rheinland-Pfalz eyaleti İçişleri Bakanı Roger Lewentz, dokuz kişinin ağır, altı kişinin hafif yaralı olduğunu, 25 kişinin psikolojik travma geçirdiğini kaydetmişti. Ağır yaralılardan birinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı beşe yükseldi, sekizi ağır 14 yaralı bulunuyor.

Lewentz, olaydan dört dakika sonra yakalanan 51 yaşındaki Alman uyruklu sürücünün daha fazla kişiye zarar verebilmek için otomobilini zikzaklar yaparak yaya bölgesinde sürdüğüne işaret etti. Şüpheli, yüksek hızla yaya bölgesine dalmış ve durdurulana kadar bir kilometre yol katetmişti.

"Savaştan sonraki en karanlık gün"

Trier Belediye Başkanı Wolfram Leibe de olayda hayatını kaybeden dört kişiden birinin dokuz aylık bir bebek olduğunu açıklayarak "Bu, Trier kentinin İkinci Dünya Savaşından bu yana gördüğü en karanlık gün" diye konuştu. Olayda bebeğin dışında 25 ve 73 yaşlarında iki kadın ve 45 yaşında bir erkeğin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Trier polisi de, acil telefon hattına yapılan ilk aramadan dört dakika sonra otomobilin polis araçlarınca önü kesilerek durdurulduğunu, sürücünün gözaltı sırasında yoğun direniş gösterdiğini kaydetti.

Sürücünün daha önce poliste suç kaydının bulunmadığı belirtilerek olayın siyasi kaynaklı olduğuna dair şimdilik somut bir şüphe olmadığı bildirildi.

Kanında 1,4 promil alkol tespit edildi

Trier Başsavcılığından yapılan açıklamada da sürücünün ruh sağlığının yerinde olmadığına dair işaretler bulunduğu kaydedildi. Sürücünün doktor muayenesi sonrasında psikolojik bilirkişi raporu isteneceğini kaydeden Başsavcılık, siyasi ya da dini kaynaklı bir terör saldırısından şüphelenmek için elde bir bulgu olmadığını bildirdi.

Trier doğumlu ve şu an kayıtlı sabit bir ikameti bulunmayan 51 yaşındaki şüphelinin olay sırasında alkollü olduğu, kanında 1,4 promil alkol tespit edildiği kaydedildi.

dpa,AFP/BK,BÖ

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