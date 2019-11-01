 Almanya yabancı imamlara dil şartı getirmeyi planlıyor | ALMANYA | DW | 06.11.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya yabancı imamlara dil şartı getirmeyi planlıyor

Almanya imamlar gibi yabancı din görevlilerine Almanca bilme şartı getirmeye hazırlanıyor.

default

Almanya'da istihdam ve ikamet düzenlemelerinde yapılması planlanan değişiklik tasarısında imamlar gibi yabancı din görevlilerine Almanca bilme şartı getirilmesi planlanıyor. Söz konusu tasarının Çarşamba günü Bakanlar Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor.

RND'nin haberine göre İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil tarafından hazırlanan  tasarıda "Alman dilinin yabancı din görevlileri tarafından kullanımının güçlendirilmesi hedefi ancak bu kişilerin Almanya'ya giriş yaptıklarında Almanca bilmeleri durumunda başarılı olabilir ki bu, toplumla en başta iletişime geçmelerine de olanak sağlar" denildi.

Tasarıda ayrıca din görevlilerinin toplumda "biçimlendirici" bir rol oynadıklarına dikkat çekiliyor. Din adamlarının farklı kültürler ve dinler arası barışçıl ortak yaşamın tesisi ve yeni göçmenlerin Almanya'ya başarılı entegrasyonu için "örnek olma ve danışmanlık rollerinin" önemi vurgulanıyor.

Tasarıya göre "temel düzeyde dil bilen" yabancı din görevlilerine oturma izni verilmesi onaya tabi olmayacak. Ancak özel durumlarda temel Almanca bilgisine sahip olmayan din görevlilerine de oturma izni verilebilecek. Bu durumda din görevlisinin ülkeye giriş yaptıktan sonraki bir yıl içinde temel seviyede dil bigisine sahip olduğunu kanıtlaması gerekecek.

Temel seviye Almanca bilgisi ise, ailesi, alışveriş ve işle ilgili sıkıkla kullanılan cümleleri ve ifadeleri anlayabilme olarak tanımlanıyor.

kna/SSB, BK

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

DİTİB Almanya'da imam yetiştirecek

DİTİB Almanya'da imam yetiştirilmeye başlanacağını açıkladı. Yetiştirilen imamlar Almanya'daki DİTİB camilerinde görev yapacak. (10.07.2019)  

Araştırma: İmamların hemen hepsi yurt dışından geliyor

Son yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'da görev yapan imamların yüzde 90'ı yurt dışından geliyor. İmamların yarısı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilerde görev yapıyor. (26.03.2019)  

Yurt dışından gelecek din adamlarına Almanca şartı

Alman hükümeti yabancı din adamlarına Almanca bilme şartı getirmeyi planlıyor. Özellikle Müslümanları ilgilendiren dil bilme şartının ülkeye uyum açısından önemli olduğu vurgulanıyor. (05.03.2019)  

Benzer içerik

Syrien Damaskus Fernsehinterview Assad

Esad: Türkiye ile düşmanlık istemiyoruz 01.11.2019

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ile bir düşmanlık ilişkisi içinde olmak istemediğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye hükümetine karşı tavrı nedeniyle bir düşman olduğunu ifade etti.

Heiko Maas in Tunesien

Maas: Kramp-Karrenbauer’in önerisi dış politikaya zarar verdi 05.11.2019

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Ankara ziyareti sırasında Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer’in Suriye’de güvenli bölge önerisine mesafeli tutumunu savundu. Maas, bu önerinin Alman dış politikasına zarar verdiğini söyledi.

Symbolbild Deutschland - Türkei

Ankara'ya vergi kaçakçılarını koruduğu suçlaması 31.10.2019

OECD anlaşması uyarınca kişi ve kurumların mali hesap bilgilerini paylaşmakla yükümlü olan Türkiye taahhüdünü yerine getirmiyor. Sol Partili Akbulut, bunun AKP’nin vatandaşlarını koruma çabası olduğunu savundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Araştırma: Almanlar hiç bu kadar mutlu olmamıştı

2019 Mutluluk Atlası araştırmasının verilerine göre, Almanya'da yaşayan vatandaşlar Berlin Duvarı’nın yıkıldığı 1989’dan bu yana hiç bu kadar mutlu olmamıştı.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

Cadılar Bayramı korkuyu eğlenceye dönüştüren bir gelenek. Korkunun insanlar üzerinde fiziksel anlamda bir çok etkisi var. Bir korku filmi vücutta olumlu etki yaratabilir ya da hayat boyu tedirginliğe yol açabilir.  