  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2024 ABD seçimleri Türkiye ekonomisiOrtadoğu
EkonomiAlmanya

Almanya: Yabancı işçiye vergi indirimi planına tepki büyüyor

23 Temmuz 2024

Almanya İşverenler Birliği Başkanı, nitelikli yabancı çalışanlara vergi indirimi öngören hükümet paketini eleştirdi. Başkan Dulger, bunun vergi adaleti ilkesiyle çeliştiğini söyledi.

https://p.dw.com/p/4icos
Fotoğraf: Rupert Oberhäuser/picture alliance

Kalifiye iş gücü açığı sorununu aşmaya çalışan Almanya'da nitelikli yabancı elemanlara vergi indirimi sağlanmasını öngören hükümet paketine yönelik eleştiriler artıyor.

Almanya İşverenler Birliği Başkanı Rainer Dulger, dpa'ya yaptığı açıklamada, "Bu teklif, vergi adaleti ilkesiyle çelişiyor ve iç siyasette yanlış mesaj veriyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'ya taşınan kalifiye yabancı çalışandan daha az vergi alınmasına yönelik öneri, merkez ve sol partilerin oluşturduğu koalisyon hükümetinin ülkedeki ekonomik büyümeyi artırmak amacıyla hazırladığı 31 sayfalık pakette yer alıyor.

Maliye Bakanı Christian Lindner
Maliye Bakanı Christian LindnerFotoğraf: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner, söz konusu kapsamdaki çalışanlara ilk üç yıllarında kademeli olarak yüzde 30, yüzde 20 ve yüzde 10 vergi indirimi uygulayacaklarını duyurmuştu. Almanya'yı yurt dışından gelebilecek göçmenler için daha cazip bir seçenek hâline getirmeyi ümit eden hükümet, böylece ülkedeki nitelikli iş gücü açığı sorununu aşmayı planlıyor.

"Huzursuzluğa neden olur"

Ancak böylesi bir uygulamanın "birçok iş yerinde huzursuzluğa neden olabileceğini" belirten İşverenler Birliği Başkanı Dulger, Almanya'nın nitelikli yabancı iş gücü için cazip hâle getirilmesi amaçlanıyorsa tüm işçilere yönelik bir vergi indirimi uygulanmasını önerdi.

Dpa'ya konuşan Alman Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) Başkanı Peter Adrian da Almanya'nın kalifiye yabancı işçiler için nasıl daha cazip hâle getirilebileceği konusunun ele alınması gereken bir husus olduğunu ancak planlanan şekildeki bir vergi indiriminin çalışanlar arasında "eşitsiz muamele" tartışmalarını da beraberinde getireceğini ifade etti.

Deutschland | Auszubildende in Metallberufen | MAN Energy Solutions
Fotoğraf: Rupert Oberhäuser/picture alliance

Alman Sanayiciler Birliği (BDI) Başkanı Siegfried Russwurm da dpa'ya yaptığı açıklamada, planlanan düzenlemenin "eşit muamele konusunda soru işaretleri yaratacağını", bunun yerine farklı uygulamalarla nitelikli yabancı çalışan sayısının artırılabileceğini savundu. Russwurm, "Yabancı diploma ve kalifikasyonların tanınması konusunda daha hızlı karar verilmesi ve genel olarak işçi göçüne dair prosedürlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması gibi" diye ekledi.

Lindner güvence vermişti

Maliye Bakanı Lindner, nitelikli yabancı personele yönelik vergi indirimini içeren paketi kamuoyuna tanıtırken yaptığı açıklamada, söz konusu düzenlemenin iş verenler tarafından ihtiyatlı karşılandığının farkında olduklarını belirtirken "Bu yüzden önce diyalog arayışındayız. İşverenler tarafından etkin bir şekilde kullanılmayacak hiçbir şeyi yürürlüğe sokmayız" demişti.

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) araştırmasına göre, ülkede şu an yaklaşık 570 bin kalifiye iş gücü eksiği bulunuyor. Ekonomistlerin yaptığı hesaplamalar, söz konusu kalifiye iş gücü açığı kapatıldığı takdirde, ekonomik büyümenin yüzde 1 ya da başka bir deyişle 49 milyar euro artacağını ortaya koyuyor. Almanya'nın 2024 yılında sadece yüzde 0,2'lik bir ekonomik büyüme kaydedeceği yönündeki tahminler dikkate alındığında, yüzde 1'lik bir oranın ne denli önemli olduğu daha net şekilde anlaşılıyor.

DW,dpa/CÖ,TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Büroalltag - Stress im Job

Almanlar tembelleşti mi?

Almanlar tembelleşti mi?

Almanlar çalışkan, görevine bağlı, güvenilir ve üretken olmalarıyla tanınırdı. Peki günümüzde iş ahlakları ne durumda? Kalifiye iş gücü açığına rağmen Almanlar artık tembel mi?
Ekonomi26 Mayıs 2024
Bir fabrikada filtreleri kontrol eden bir çalışan

Almanya'da iş aramanın yeni yolu: Fırsat Kartı

Almanya'da iş aramanın yeni yolu: Fırsat Kartı

Fırsat Kartı uygulaması yürürlüğe girdi. Fırsat Kartı ile iş aramak için Almanya’ya gelmek mümkün olacak. Başvuru için 6 puan toplamak gerekiyor.
Göç1 Haziran 2024
DB bünyesindeki hızlı tren ICE 4

Almanya yabancı makinist arıyor

Almanya yabancı makinist arıyor

Almanya'da ulaşım sektöründe yaşanan nitelikli iş gücü açığına çözüm arayan Deutsche Bahn, çareyi yurt dışından eleman getirmekte buldu. Tunus'tan makinist, Türkiye'den elektronikçiler alınıyor.
Ekonomi29 Mayıs 2024
Daha fazla içerik göster