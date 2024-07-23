Almanya: Yabancı işçiye vergi indirimi planına tepki büyüyor

Kalifiye iş gücü açığı sorununu aşmaya çalışan Almanya'da nitelikli yabancı elemanlara vergi indirimi sağlanmasını öngören hükümet paketine yönelik eleştiriler artıyor.

Almanya İşverenler Birliği Başkanı Rainer Dulger, dpa'ya yaptığı açıklamada, "Bu teklif, vergi adaleti ilkesiyle çelişiyor ve iç siyasette yanlış mesaj veriyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'ya taşınan kalifiye yabancı çalışandan daha az vergi alınmasına yönelik öneri, merkez ve sol partilerin oluşturduğu koalisyon hükümetinin ülkedeki ekonomik büyümeyi artırmak amacıyla hazırladığı 31 sayfalık pakette yer alıyor.

Maliye Bakanı Christian Lindner Fotoğraf: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner, söz konusu kapsamdaki çalışanlara ilk üç yıllarında kademeli olarak yüzde 30, yüzde 20 ve yüzde 10 vergi indirimi uygulayacaklarını duyurmuştu. Almanya'yı yurt dışından gelebilecek göçmenler için daha cazip bir seçenek hâline getirmeyi ümit eden hükümet, böylece ülkedeki nitelikli iş gücü açığı sorununu aşmayı planlıyor.

"Huzursuzluğa neden olur"

Ancak böylesi bir uygulamanın "birçok iş yerinde huzursuzluğa neden olabileceğini" belirten İşverenler Birliği Başkanı Dulger, Almanya'nın nitelikli yabancı iş gücü için cazip hâle getirilmesi amaçlanıyorsa tüm işçilere yönelik bir vergi indirimi uygulanmasını önerdi.

Dpa'ya konuşan Alman Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) Başkanı Peter Adrian da Almanya'nın kalifiye yabancı işçiler için nasıl daha cazip hâle getirilebileceği konusunun ele alınması gereken bir husus olduğunu ancak planlanan şekildeki bir vergi indiriminin çalışanlar arasında "eşitsiz muamele" tartışmalarını da beraberinde getireceğini ifade etti.

Fotoğraf: Rupert Oberhäuser/picture alliance

Alman Sanayiciler Birliği (BDI) Başkanı Siegfried Russwurm da dpa'ya yaptığı açıklamada, planlanan düzenlemenin "eşit muamele konusunda soru işaretleri yaratacağını", bunun yerine farklı uygulamalarla nitelikli yabancı çalışan sayısının artırılabileceğini savundu. Russwurm, "Yabancı diploma ve kalifikasyonların tanınması konusunda daha hızlı karar verilmesi ve genel olarak işçi göçüne dair prosedürlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması gibi" diye ekledi.

Lindner güvence vermişti

Maliye Bakanı Lindner, nitelikli yabancı personele yönelik vergi indirimini içeren paketi kamuoyuna tanıtırken yaptığı açıklamada, söz konusu düzenlemenin iş verenler tarafından ihtiyatlı karşılandığının farkında olduklarını belirtirken "Bu yüzden önce diyalog arayışındayız. İşverenler tarafından etkin bir şekilde kullanılmayacak hiçbir şeyi yürürlüğe sokmayız" demişti.

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) araştırmasına göre, ülkede şu an yaklaşık 570 bin kalifiye iş gücü eksiği bulunuyor. Ekonomistlerin yaptığı hesaplamalar, söz konusu kalifiye iş gücü açığı kapatıldığı takdirde, ekonomik büyümenin yüzde 1 ya da başka bir deyişle 49 milyar euro artacağını ortaya koyuyor. Almanya'nın 2024 yılında sadece yüzde 0,2'lik bir ekonomik büyüme kaydedeceği yönündeki tahminler dikkate alındığında, yüzde 1'lik bir oranın ne denli önemli olduğu daha net şekilde anlaşılıyor.

DW,dpa/CÖ,TY

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