Almanya yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 6'ya düşürdü

Bundesbank (Alman Merkez Bankası), Alman ekonomisinin 2023'te yüzde 0,3 küçüleceği tahmininde bulundu. Bundesbank, yıl sonu enflasyon beklentisini de yüzde 6'ya düşürdü.

Frankfurt merkezli bankanın ekonomiye yönelik tahminlerini açıklayan Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, "Alman ekonomisinin hâlen yüksek enflasyonun sonuçlarıyla mücadele ettiğini, bunun da vatandaşların alım gücünü düşürdüğünü" söyledi.

Bundesbank geçen Aralık ayında, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Alman ekonomisinin 2023'te yüzde 0,5 küçüleceği tahmininde bulunmuştu. Ancak Alman Merkez Bankası, düşen enerji fiyatlarının 2023 yılına ilişkin beklentileri olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Alman ekonomisi hem Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından baş gösteren enerji krizi hem de yüksek faiz oranlarının şirketler ve hane halkı üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle 2022'nin son aylarında ve 2023'ün başında resesyon olarak tanımlanan ekonomik durgunluğa girmişti.

Bundesbank (Alman Merke Bankası) Başkanı Joachim Nagel Fotoğraf: Nils Theis/Deutsche Bundesbank/picture alliance

Ekonominin kış aylarındaki düşüşün ardından yavaş yavaş toparlandığını belirten Nagel, ekonomik düzelme yönünde gerçek anlamda bir ivme yakalanabilmesi içinse 2024 ve 2025 yıllarını beklemek gerekeceğinin altını çizdi. Nagel, Alman ekonomisinin 2024'te yüzde 1,2, 2025'te ise yüzde 1,3 büyümesini beklediklerini söyledi. Söz konusu oranlar, Bundesbank'ın orta vadeli ekonomik büyüme tahmininde düşüşe işaret etti. Alman Merkez Bankası, geçen Aralık ayındaki tahmininde, ekonominin 2024'te yüzde 1,7, 2025'te ise 1,4 büyüme öngörüsünde bulunmuştu.

Bundesbank, enerji fiyatlarındaki gelişmelerin etkisiyle yıl sonu enflasyon beklentisini de yüzde 6'ya düşürdü. Alman Merkez Bankası'nın bir önceki yıl sonu tahmini yüzde 7,2'ydi. Bundesbank, tüketici fiyatlarının Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle uyum hâle getirilerek hesaplanan enflasyonun 2024'te yüzde 3,1'e, 2025'te de yüzde 2,7'ye düşeceği tahmininde bulundu. Almanya'da 2022 yılında ortalama enflasyon yüzde 8,7'ydi. Alman Federal İstatisik Dairesi (Destatis), Almanya'da geçen Mayıs ayında enflasyonun yüzde 6,1 olduğunu açıklamıştı.

"Henüz her şey yoluna girmedi"

Alman Merkez Bankası, enflasyon oranındaki düşüş eğilimine karşın çekirdek enflasyonun yüksek seyrettiğine dikkat çekti. Çekirdek enflasyon oranı, gıda ve enerji gibi kalemlerin dışarıda bırakıldığı mal ve hizmetlerdeki fiyat artış hızını ifade ediyor.

Nagel, "Enflasyonda arzu edilen düşüşü görüyoruz ancak her şey yoluna girdi sinyali vermekten hâlâ uzağız" dedi.

Fotoğraf: Frank Hoermann/SVEN SIMON/IMAGO

Alman Merkez Bankası uzmanları, enflasyondaki düşüş trendi, artan maaşlar ve sağlam bir iş gücü piyasasının etkisiyle insanların alım gücünün yakın gelecekte yükseleceği ve ekonominin en önemli sütunlarından tüketimin de artacağı öngörüsünde bulunuyor.

Bundesbank'ın açıklaması, Avrupa Merkez Bankası'nın dün faiz oranlarını 0,25 puan daha artırmasının ardından geldi. Euro Bölgesi'ne yönelik orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşabilmek için faizleri geçen yazdan beri artıran Avrupa Merkez Bankası, Temmuz'da da aynı yolu izleyeceğinin sinyalini verdi.

Alman Merkez Bankası, yüksek faiz oranlarının başta konut inşaatı olmak üzere özel yatırıma sekte vurduğuna dikkat çekiyor.

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 6,1

Para birimi olarak Euro kullanan ülkelerden oluşan Euro Bölgesi'nde Mayıs ayında enflasyon yüzde 6,1'e geriledi. Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın açıkladığı bu oran, Euro Bölgesi'nde Şubat 2022'den beri kaydedilen en düşük oran oldu.

Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi'nde geçen Nisan ayında enflasyon yüzde 7'ydi.

Euro Bölgesi'nde enflasyon geçen yıl Ukrayna'daki savaşın etkisiyle çift haneleri görmüştü.

Eurostat, Nisan ayında yüzde 5,6 olan çekirdek enflasyonun Mayıs'ta yüzde 5,3'e düştüğünü duyurdu. Birçok analist, bu veriyi fiyatlardaki değişikliğin daha sağlıklı yorumlanabilmesi ve daha iyi bir tahminde bulunulabilmesi bakımından daha önemli bir gösterge olarak kabul ediyor.

Ülke bazında Slovakya, Estonya, Letonya ve Litvanya'da yüzde 10'un üzerine çıkan enflasyon oranı, Lüksemburg, Belçika ve İspanya'da ise yüzde 3'ün altında kaldı.

Enflasyon hesabında Destatis'ten farklı bir metot uygulayan Eurostat'ın verileri, Almanya'da geçen Mayıs ayında enflasyonun yüzde 6,3 olduğuna işaret etti.

DW,dpa,AFP/CÖ,EC