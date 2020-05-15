 Almanya ve Rusya arasında cinayet krizi | ALMANYA | DW | 18.06.2020

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ALMANYA

Almanya ve Rusya arasında cinayet krizi

Alman Federal Başsavcılığı, geçen yıl Berlin'de bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesiyle ilgili olarak Rus hükümetini cinayet emri vermekle suçladı. Dışişleri Bakanı Maas da Rusya'ya karşı sert bir açıklama yaptı.

Cinayetin işlendiği Berlin'deki Kleiner Tiergarten parkı

Cinayetin işlendiği Berlin'deki Kleiner Tiergarten parkı

Geçen yılın Ağustos ayında Berlin'deki Kleiner Tiergarten adlı bir parkta 40 yaşında Çeçen kökenli T.K. adlı bir Gürcistan vatandaşının kafasına kurşun sıkılarak öldürülmesiyle ilgili dava açıldı.

Almanya Federal Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hakkında dava açılan Rus vatandaşı V.K.'nın cinayet emrini Rus hükümetinden aldığı savunuluyor.

İddianamede, cinayet emrinin arka planında öldürülen kişinin Rus merkezi hükümeti ile Çeçenistan, İnguşitya ve Gürcistan'ın Rusya yanlısı hükümetlerine karşı muhalif tutumu olduğu belirtiliyor. T.K.'nın bir Çeçen milis olarak 2000-2004 yılları arasındaki ikinci Çeçenistan savaşı sırasında Rusya'ya karşı savaştığı da iddianamede yer alıyor.

İddianamede ayrıca T.K.'nın Rus makamları tarafından "terörist" olarak sınıflandırıldığı ve Rusya tarafından terörist bir organizasyon olarak kabul edilen "Kafkas Emirliği"nin bir üyesi olduğu belirtiliyor. T.K'nın 2016 yılı sonunda da Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu ifade ediliyor.

Maas'dan Rusya'ya tehdit

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da açılan dava ve iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. Olayla ilgili olarak Rusya'yı cezai önlemlerle tehdit eden Maas, "Alman hükümeti, bu olayla ilgili başka önlemler alma hakkını saklı tutar" şeklinde konuştu.

Olayda kullanılan bisiklete ait fotoğraf

Olayda kullanılan bisiklete ait fotoğraf

Yeşiller Partisi milletvekilerinden Manuel Sarrazin de iddianamede yer alan tespitleri "Rus-Alman ilişkilerinde yeni bir çöküş" olarak değerlendirdi. "Kremlin'in mafya üyeleriyle Avrupa'nın ortasında insanları ortadan kaldırmasına izin veremeyiz" şeklinde konuşan Sarrazin, Alman hükümetinin daha fazla çekimser tepki gösteremeyeceğini söyledi.

Görgü tanıkları ne diyor? 

Davada yargılanan Rus sanık, olayın meydana geldiği 17 Ağustos 2019 tarihinde kısa süre içinde günü yakalanmıştı. Görgü tanıkları da cinayetin ardından failin peruğunu, bisikletini ve elinde silahı Spree Nehri'ne attığını anlatmıştı.

İddinamede sanığın cinayeti işlemeyi para karşılığı kabul ettiği belirtiliyor.

Cinayet geçen yıl Almanya ve Rusya arasında diplomatik gerginliğe neden olmuş. Alman hükümeti iki Rus diplomatı bu olayla ilgili olarak sınır dışı etmişti.

dpa,AFP/HS,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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