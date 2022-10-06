  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İspanyol mevkidaşı Pedro SanchezFotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
EkonomiAlmanya

Almanya ve İspanya yeni boru hattı için bastırıyor

3 saat önce

Almanya ve İspanya, Pirene Dağları'ndan geçerek Avrupa'ya gaz taşıyacak bir boru hattı inşa edilmesi için baskıyı artıyor. Projeye desteği şart olan Fransa ise bu boru hattına karşı çıkıyor.

https://www.dw.com/tr/almanya-ve-i%CC%87spanya-yeni-boru-hatt%C4%B1-i%C3%A7in-bast%C4%B1r%C4%B1yor/a-63352945

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez, Avrupa'daki enerji sorununun aşılabilmesi için Pirene Dağları'ndan geçecek bir boru hattı inşa edilmesine yönelik projeye verdikleri desteği yineledi.

İki sosyal demokrat lider, İspanya'nın La Coruna kentindeki görüşmelerinde, Fransa'nın da desteğinin gerektiği projeyi yeniden canlandırmak için kolları sıvadı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Avrupa'daki enerji endişelerinin ana gündem maddesi olduğu görüşmeler, Almanya ve İspanya arasında dokuz yıl aradan sonra düzenlenen ilk hükümetler arası zirve kapsamında gerçekleşti.

Bu yıl 25'incisi düzenlenen zirvenin ardından Scholz ve Sanchez ortak basın toplantısı düzenledi.

Scholz, basın toplantısında yaptığı açıklamada, projeye şüpheyle yaklaştığı bilinen Fransa'nın söz konusu boru hattına karşı olduğuna dair bir izlenim edinmediğini söyledi. Scholz, "bazı bağlantıların her zaman ekonomik olmayabileceğini", ancak bunun gelecekte değişebileceğini ifade etti.

İspanya ve Portekiz'in bulunduğu İber Yarımadası'nı kıtanın geri kalanından ayıran Pirene Dağları ve Fransa'dan geçecek bir boru hattıyla Avrupa'nın iç kesimlerine doğal gaz ve yeşil hidrojen taşınmasına yönelik projeye şu ana kadar Paris'ten destek gelmedi.

La Coruna'daki zirvede Almanya ve İspanya ortak bir eylem planı da açıkladı. Bu planda, Pireneler üzerinden "yeterince büyük" bir botu hattı inşa edilmesinin ve 2025 yılına kadar faaliyete geçirilmesinin Avrupa Birliği'nde (AB) "sağlam" bir enerji piyasası yakalanması, "yeşil dönüşümü hızlandırması" ve "AB'nin stratejik özerkliğini pekiştirmesi" açısından taşıdığı öneme vurgu yapıldı.

Proje askıya alınmıştı

Almanya ve İspanya'nın yeniden canlandırmak için çağrıda bulunduğu Midcat doğal gaz boru hattı projesi, 2013 yılında hayata geçirilmişti. Ancak 2019'da hem çevresel endişeler hem de finansal açıdan uygulanabilir bulunmadığı için askıya alınmıştı. Ancak İspanya, Almanya ve Portekiz enerji krizi nedeniyle şartların değiştiğini ve söz konusu boru hattının artık gereklilik kazandığını belirtiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen ay yaptığı açıklamada, hâlihazırda Pirene Dağları'ndan geçen iki boru hattı bulunduğunu ve bunların dahi yeterince kullanılmadığını belirterek Midcat projesine sıcak bakmadığını dile getirmişti.

DW,dpa,rtr/CÖ,EC

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

AB elektrik kesintilerine hazırlanıyor

AB elektrik kesintilerine hazırlanıyor

AB Komisyonu, enerji krizi ve Ukrayna savaşı nedeniyle Birlik ülkelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintileri meydana gelebileceğini açıkladı. Komisyon, Birlik ülkelerine acil yardım sağlamak için hazırlık yapıyor.
Ekonomi
4 Ekim 2022
Almanya'da siyaset enerji fiyatlarındaki artışa karşı çözüm arıyor

Almanya'da doğal gaz fiyatları: Pahalı bir kış korkusu

Almanya'da doğal gaz fiyatları: Pahalı bir kış korkusu

Almanya'da doğal gaz fiyatları tavan yapmış durumda. Doğal gaz fiyatlarında neden fark var? Politikacılar bu konuda ne yapabilir?
Politika
25 Eylül 2022
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni boru hattını Rusya'dan "özgürleşme" olarak tanımladı

Yunanistan-Bulgaristan boru hattı hizmete girdi

Yunanistan-Bulgaristan boru hattı hizmete girdi

Azeri gazını Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a taşıyacak boru hattı hizmete girdi. Avrupa Komisyonu Başkanı, boru hattını Rusya'dan "özgürleşme" olarak nitelendirdi.
Politika
1 Ekim 2022
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önerisi üzerine Avrupa Siyasi Topluluğu, ilk toplantısını gerçekleştiriyor

Fransa, Avrupa Siyasi Topluluğu ile neyi hedefliyor?

Politika
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Enerji krizi: Almanya'da tasarruf çağrıları sonuç vermedi

Enerji krizi: Almanya'da tasarruf çağrıları sonuç vermedi

Ekonomi
11 dakika önce
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez

Almanya ve İspanya yeni boru hattı için bastırıyor

Almanya ve İspanya yeni boru hattı için bastırıyor

Ekonomi
3 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Libyalı mevkidaşı Necla Manguş 3 Ekim'de Trablus'ta görüştü.

Türkiye-Libya mutabakatı Doğu Akdeniz’i ısıttı

Türkiye-Libya mutabakatı Doğu Akdeniz’i ısıttı

Politika
6 saat önce

Başörtüsü tartışması: Anayasa değişikliği mümkün mü?

Başörtüsü tartışması: Anayasa değişikliği mümkün mü?

Politika
20 saat önce
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın HSK'nın yapısında değişiklik sinyali verdiği belirtildi.

Yeni anayasa planlarında yargıda değişiklik gündemde

Yeni anayasa planlarında yargıda değişiklik gündemde

Hukuk ve Adalet
22 saat önce
Türkiye'de adalet sistemine harcanan para, Avrupa ortalamasının altında kalıyor

Avrupa adalete kişi başına 79 euro harcıyor

Avrupa adalete kişi başına 79 euro harcıyor

Hukuk ve Adalet
5 Ekim 2022
Ana sayfaya dön