Almanya ile Gürcistan göç anlaşması imzaladı

Gürcistan ve Almanya düzensiz göçü önlemek amacıyla anlaşma imzaladı. Anlaşma mevsimlik işçiler, öğrenci ve stajyerler için düzenlemeler getiriyor.

Almanya ile Avrupa Birliği (AB) adayı Gürcistan arasında, göç konusunda daha yakın iş birliği öngören bir anlaşmaya varıldı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Gürcü mevkidaşı Vakhtang Gomelauri tarafından Salı günü Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te imzalanan anlaşma, Gürcistan vatandaşlarının Almanya'ya yapacağı iltica başvurularının kabul edilme olasılığının son derece düşük olacağına dair bilgilendirme kampanyaları yapılmasını da öngörüyor.

Anlaşma çerçevesinde iltica talepleri reddedildikten sonra Gürcistan'a dönenlerin yeniden entegrasyonuna yönelik tedbirler alınması da planlanıyor. Almanya'da sınır dışı işlemlerinden sorumlu makamlara göre Gürcistan, ülkeyi terk etmek zorunda kalan vatandaşlarını geri alma konusunda halihazırda nispeten iyi bir iş birliği sergiliyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı, geçen hafta Federal Konsey'in Gürcistan'ı "güvenli menşe ülke" olarak sınıflandırmasını, iltica başvurularına olumsuz yanıt verilen Gürcistan vatandaşları için itiraz etmenin ret kararı üzerinde etkisi olmayacağı mesajı vereceğini varsayıyor.

Gürcistan'ın güvenli ülke olarak sınıflandırılması, Almanya'ya iltica başvuruları reddedilenlerin yasal yollara başvurabileceği ancak diğer yandan mahkeme süreci sona ermeden Almanya'yı terk etmek zorunda kalabileceği anlamına geliyor.

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te askeri törenle karşılandı Fotoğraf: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Bu yıl 9 bin Gürcü Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu

Federal İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu yıl Ocak-Kasım döneminde yaklaşık 9 bin Gürcü Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Son üç yılda iltica eden Gürcülerden ise sadece yüzde birine koruma statüsü verildi.

Tiflis hükümeti halihazırda Gürcü işçilerin Almanya'ya göç etmelerine sıcak bakmıyor. İmzalanan anlaşma sadece mevsimlik işçilere yönelik sürecin kolaylaştırılmasını, yurt dışında güvencesiz işlerde çalışan vatandaşlara Almanya'da güvenli iş ortamlarının sağlanmasını, öğrenci, stajyer ve araştırmacı değişiminin arttırılmasını öngörüyor.

Almanya'ya bu yılın ilk 11 ayında 304 binden fazla ilk iltica başvurusunda bulunuldu. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 60 oranında artışa tekabül ediyor.

Ayrıca savaş nedeniyle iltica başvurusunda bulunmak zorunda olmayan yaklaşık bir milyon Ukraynalı da Almanya'ya göç etmiş durumda.

dpa / TY,ET

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