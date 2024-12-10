Almanya ve Fransa'dan HTŞ ile şartlı diyalog açılımı

Almanya ve Fransa, insan haklarına saygı göstermesi koşuluyla Şam'daki yeni yönetimle diyaloğa yeşil ışık yaktı. HTŞ lideri Colani ise işkence ve savaş suçlarından sorumlu eski yetkililerden hesap sorma sözü verdi.

Almanya ve Fransa, insan haklarına, etnik ve dini azınlıkların korunmasına saygı göstermesi hâlinde, Şam'daki yeni yönetimle çalışmaya hazır olduklarını duyurdu.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye'deki gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Hebestreit yaptığı yazılı açıklamada, Scholz ve Macron'un "halkına büyük acılar yaşatan ve ülkesine büyük zarar veren" Beşar Esad rejiminin sona ermesinden duydukları memnuniyetin altını çizerken, iki liderin "Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin muhafazasının büyük önem taşıdığı konusunda" da mutabık kaldıklarını vurguladı.

Berlin ve Paris HTŞ'ye diyalog kapısını araladı

Alman Hükümet Sözcüsü ayrıca Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı isyancıların yönetimde olduğu Suriye ile bundan sonra ilişkilerin hangi zeminde ilerleyeceğine dair de dikkat çekici mesajlar verdi.

Hebestreit, Almanya ve Fransa'nın "temel insan hakları ve etnik ve dini azınlıkların korunması temelinde yeni liderlikle işbirliği yapmaya hazır oldukları konusunda mutabık kaldıklarını" duyurdu.

HTŞ liderliğindeki silahlı muhaliflerin Şam’da yönetimi ele geçirmesi ve Beşar Esad’ın ülkeden kaçması, Viyana’da olduğu gibi pek çok Avrupa kentinde sokaklara çıkan Suriyeliler tarafından kutlandı. Fotoğraf: Max Slovencik/APA/AFP/Getty Images

Scholz ve Macron'un Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye angajmanını güçlendirme konusunda görüş birliğine vardıklarına da işaret eden Heberstreit, bu hedef için iki ülkenin Ortadoğu'daki ortaklarıyla koordinasyon hâlinde Suriye'de "kapsayıcı bir siyasi süreci" destekleyeceklerini kaydetti.

HTŞ, ABD, Türkiye gibi pek çok ülkenin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) ve AB tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılıyor. Şimdi pek çok başkent, Esad rejimine karşı başlattığı saldırılar sonucunda Şam'da yönetimi ele geçiren HŞT'nin bu listenen çıkarılmasını değerlendiriyor.

Colani: Suçlular hesap verecek

Bu arada HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani, işkence ve savaş suçlarından sorumlu eski Esad rejimi yetkililerinden hesap sorulacağını duyurdu.

Gerçek ismi Ahmed El Şara'yı kullanmaya başlayan HTŞ lideri, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "Suriye halkına işkence yapan suçlulardan, katillerden, güvenlik ve ordu görevlilerinden hesap sormaktan çekinmeyeceğiz" mesajını paylaştı.

HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani artık açıklamalarında gerçek ismi Ahmed El Şara’yı kullanıyor. Fotoğraf: Balkis Press/ABACA/Imago Images

Bu suçlardan sorumlu üst düzey ordu ve güvenlik kurum yetkilileri hakkında bilgi paylaşanları ödüllendireceklerini söyleyen HTŞ lideri, ülke dışına kaçanların da bulunacağını kaydetti.

BM, Suriye'de iktidara kim gelirse gelsin Esad rejiminden hesap sorulması gerektiğini açıklamıştı. Ancak ülkesinden kaçan Beşar Esad'ın adalet karşısında nasıl hesap vereceği belirsizliğini koruyor. Rus haber ajansları Esad'ın Rusya'ya kaçtığını duyururken, Kremlin de dolaylı yoldan bu iddiaları doğrulamıştı.

DW, AFP/ DA, JD

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