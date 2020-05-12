Almanya ve Estonya’dan pandemide ateşkes için yeni girişim

Birleşmiş MilletlerGüvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi olmayan üyeleri Almanya ve Estonya, yeni tip koronavirüs salgını süresince dünyadaki bütün çatışma bölgelerinde ateşkes öngören yeni bir karar tasarısı hazırlıyor.

Haber ajansları AFP ve dpa'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Almanya ve Estonya'nın hazırlayacağı metin, Fransa ve Tunus'un BMGK'ya sunduğu karar tasarısının yerine geçecek. Dünya genelinde ateşkes öngören metin, haftalar süren müzakarelerin ardından Cuma günü yapılan oturumda ABD tarafından veto edilmişti.

ABD ve Çin arasında yaşanan iktidar mücadelesi BMGK'ya da yansımış ve karar tasarısında Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) ilişkin ifadelerin yer alması nedeniyle veto hakkına sahip iki ülke temsilcileri arasında tartışma yaşanmıştı.

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DSÖ'yü Çin'in lehine bir tutum izlemekle suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, karar tasarısında DSÖ'nün adının geçmesine karşı çıkmış, Pekin ise bunda ısrar etmişti. Metinde DSÖ'ye ilişkin dolaylı ifadelerin yer alması teklifini ise ABD veto etmişti. Metinde dünya genelinde 90 günlük "insani ateşkes" çağrısının yanı sıra salgın ile mücadele için bütün BM kuruluşlarının desteklenmesi talep edilmişti.

Metin ateşkese odaklanıyor

Almanya ile Mayıs ayında BMGK'nin başkanlığını üstlenen Estonya'nın sunacağı metin, salgınla mücadeleyi kolaylaştırmak için bütün çatışma bölgelerinde ateşkes çağrısına odaklanıyor. Metinde DSÖ'den söz edilmiyor.

Bir diplomat Almanya'nın girişiminden övgüyle söz ederken, bu karar tasarısının kabul edileceği yönündeki beklentiler konusunda ise temkinli. Bu girişimin başarıya ulaşma şansının çok yüksek olmadığı, ama yine de çaba göstermenin önemli olduğu belirtiliyor. BMGK'nın Salı günü yapılan oturumunda Çin'in yanı sıra Güney Afrika'nın metne karşı çıktığı, ABD'nin ise sessiz kaldığı belirtiliyor.

AFP,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe