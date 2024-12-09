Almanya Suriyelilerin iltica başvurularını askıya aldı

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Almanya ve Avusturya, Suriyelilerin iltica başvuru süreçlerini dondurdu.

Almanya'da iltica süreçlerinin değerlendirilmesinden sorumlu Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (Bamf), Suriye'deki durumun belirsizliğinden dolayı Suriye vatandaşlarının iltica başvurularının ilk etapta değerlendirmeye alınmayacağını açıkladı.

Bamf verilerine göre, şu an Suriye vatandaşları tarafından yapılan iltica başvurularının 47 bini değerlendirme aşamasında bulunuyor. Bunlardan 46 bin 81'i ilk başvuru niteliğinde.

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü, konuyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, bunun, değerlendirme sıralamasında Suriyelilerin başvurularının geriye atılması şeklinde uygulanabileceğini belirtti. Menşe ülkede siyasi belirsizlik durumlarında Bamf'ın iltica başvurularının değerlendirmesini geriye atma imkânı bulunduğunu belirten sözcü, "Şu an Suriye'de durumun belirsiz olduğu çok açık. Dolayısıyla bu, uygulamada Suriyelilerin başvurularının geri atılıp diğer iltica kararlarının öne çekilmesi anlamına geliyor" dedi.

Faeser: Koruma statüsü Suriye'deki gelişmelere bağlı

Açıklamanın ardından konuşan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Suriye'deki siyasî belirsizliğe işaret ederek Bamf'ın "karar alma süreçlerini yeni duruma uyumlu hâle getirmesi gerektiğini" belirtti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser Fotoğraf: Thomas Trutschehel/picture alliance/photothek.de

"Durum açıklığa kavuşana kadar kararların durdurulacağını" kaydeden Faeser, Suriyelilerin başvurularının gelecekte nasıl değerlendirileceği konusunda tartışmalardan kaçınılması uyarısı da yaparak "Durumun belirsizliği nedeniyle şu an somut geri dönüş imkânları kestirilebilir değil. Bu kadar belirsiz bir durumda bu konuda spekülasyonlara girişmek ciddiyetten uzak olur" dedi. İçişleri Bakanı, Almanya'da yaşayan ve iltica hakkı tanınmış Suriyelilerin koruma statüsüyle ilgili değerlendirmelerin de Suriye'deki gelişmelere bağlı olacağını sözlerine ekledi.

Almanya'daki Suriyeli sayısı

Alman İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla ülkede 974 bin 136 Suriye kökenli yaşıyor. Bu kişilerden 5 bin 90'ı iltica hakkı tanınmış kişilerden oluşurken 321 bin 444'ü mülteci ve 329 bin 242'si geçici koruma statüsü altındaki sığınmacılar. Geri kalan Suriyelilerin ise aile birleşimi gibi farklı yollardan Almanya'ya gelip farklı oturma izinlerine sahip kişiler olduğu belirtiliyor.

Avusturya da askıya aldı

Avusturya İçişleri Bakanlığı da Başbakan Karl Nehammer'in talimatıyla Suriyelilerin ülkeye yaptığı iltica başvurularında değerlendirme süreçlerinin askıya alındığını bildirdi.

Bakanlık verilerine göre, Avusturya'da değerlendirme aşamasında 7 bin 300 iltica başvurusu bulunuyor. Ocak-Kasım döneminde ülkeye toplam 12 bin 871 Suriye vatandaşı iltica başvurusu yaptı.

Avusturya İçişleri Bakanlığı ayrıca daha önce kabul edilen iltica başvurularının da yeniden inceleneceğini açıkladı. Aile birleşim süreçleri de askıya alındı. İçişleri Bakanı Gerhard Karner, "Bu bağlamda Suriye'ye planlı bir şekilde geri dönüş ve sınır dışı programına hazırlık yapılması talimatı verdim" dedi.

dpa/BK,CÖ

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