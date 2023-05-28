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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der LeyenFotoğraf: Michele Tantussi/REUTERS
PolitikaAlmanya

Almanya ve AB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden göreve seçilmesinin ardından Almanya ve AB'den tebrik mesajları geldi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, cumhurbaşkanı seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması üzerine sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayınladı.

"Almanya ve Türkiye yakın ortak ve müttefiktir, toplumsal ve ekonomik olarak da birbirimize güçlü bir şekilde bağlıyız" diyen Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesi nedeniyle tebrik etti. Scholz, "Şimdi ortak konularımızı taze bir güç ile ileriye götüreceğiz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ı tebrik etti. "AB-Türkiye ilişkilerini geliştirmeyi sürdürmek için sabırsızlanıyorum" diyen von der Leyen, "Halklarımızın yararı için, hem AB hem de Türkiye açısından bu ilişkiyi geliştirmek stratejik bir önem taşıyor" ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de, Twitter mesajında Erdoğan'ı tebrik ederek "Gelecek yıllarda AB-Türkiye ilişkilerini derinleştirmek için sizinle tekrar çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

DW/JD,BK

 

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Almanya ve AB'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

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