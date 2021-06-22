Almanya ve AB Komisyonu'ndan Türkiye açıklaması

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Almanya Başbakanı Merkel ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Türkiye ile mülteci mutabakatının geliştirilmesini talep etti. Gümrük Birliği ve üst düzey temaslara yeniden başlanması da AB liderler zirvesinin gündeminde.
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Berlin'deki görüşmeleri sonrasında Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan mülteci mutabakatının güncellenmesi yönündeki çağrısını yineleyen Merkel, "AB-Türkiye mutabakatının önemli olduğunu ve geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından ben şahsen buna güçlü bir şekilde inanıyorum" diye konuştu. Türkiye'nin 3,7 milyon Suriye kökenli sığınmacıya destek olarak çok büyük bir iş başardığını belirten Merkel, "Türkiye desteğimizi hak ediyor" dedi.
Merkel dün de İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada mülteci mutabakatının geliştirilmesinden yana görüş bildirmiş ve konunun Perşembe ve Cuma günü gerçekleştirilecek AB liderler zirvesinde gündeme geleceğini söylemişti. Merkel, Türkiye'ye destek konusunda İtalya ile hemfikir olduklarını belirterek "Türkiye'nin desteğe her türlü hakkı var" demişti.
Ursula von der Leyen da geçen günlerde Türkiye ile pek çok görüşme gerçekleştirildiğini, kendisinin bizzat dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirterek Türkiye'nin Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunda uzlaşma sinyali verdiğini kaydetti.
Bu hafta yapılacak AB liderler zirvesinde Türkiye ile üst düzey görüşmelerin iklim ve sağlık konularında yeniden başlatılmasının gündeme geleceğini belirten von der Leyen, mülteci mutabakatının da devamından yana görüş bildirdi. AB Komisyonu Başkanı, mutabakatın gelecekte daha ziyade Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sosyoekonomik açıdan desteklenmesi doğrultusunda ilerlemesi gerektiğini ifade ederek, "Artık çok fazla akut insani yardıma ihtiyacımız olmayacak. Ancak insanlara perspektif sunulması önemli" diye konuştu.
dpa/BK,TY
© Deutsche Welle Türkçe
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye’nin AB için önemli bir göçmen yükünü üstlendiğini belirterek, Ankara ile yeni bir mülteci mutabakatı gerektiğini vurguladı.
Almanya Başbakanı Merkel, AB Zirvesi öncesinde Türkiye’yi hem eleştirdi hem de ortak çıkarlar ışığında işbirliği yapılması gerektiğini savundu. Merkel’in Türkiye için “stratejik önem taşıyan komşu” vurgusu dikkat çekti.