 Almanya ve AB Komisyonu′ndan Türkiye açıklaması | Avrupa | DW | 22.06.2021

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Avrupa

Almanya ve AB Komisyonu'ndan Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Türkiye ile mülteci mutabakatının geliştirilmesini talep etti. Gümrük Birliği ve üst düzey temaslara yeniden başlanması da AB liderler zirvesinin gündeminde.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Almanya Başbakanı Angela Merkel

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Berlin'deki görüşmeleri sonrasında Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan mülteci mutabakatının güncellenmesi yönündeki çağrısını yineleyen Merkel, "AB-Türkiye mutabakatının önemli olduğunu ve geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından ben şahsen buna güçlü bir şekilde inanıyorum" diye konuştu. Türkiye'nin 3,7 milyon Suriye kökenli sığınmacıya destek olarak çok büyük bir iş başardığını belirten Merkel, "Türkiye desteğimizi hak ediyor" dedi.

Merkel dün de İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada mülteci mutabakatının geliştirilmesinden yana görüş bildirmiş ve konunun Perşembe ve Cuma günü gerçekleştirilecek AB liderler zirvesinde gündeme geleceğini söylemişti. Merkel, Türkiye'ye destek konusunda İtalya ile hemfikir olduklarını belirterek "Türkiye'nin desteğe her türlü hakkı var" demişti.

Gümrük Birliği'nin modernizasyonu

Ursula von der Leyen da geçen günlerde Türkiye ile pek çok görüşme gerçekleştirildiğini, kendisinin bizzat dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirterek Türkiye'nin Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunda uzlaşma sinyali verdiğini kaydetti.

Bu hafta yapılacak AB liderler zirvesinde Türkiye ile üst düzey görüşmelerin iklim ve sağlık konularında yeniden başlatılmasının gündeme geleceğini belirten von der Leyen, mülteci mutabakatının da devamından yana görüş bildirdi. AB Komisyonu Başkanı, mutabakatın gelecekte daha ziyade Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sosyoekonomik açıdan desteklenmesi doğrultusunda ilerlemesi gerektiğini ifade ederek, "Artık çok fazla akut insani yardıma ihtiyacımız olmayacak. Ancak insanlara perspektif sunulması önemli" diye konuştu.

dpa/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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