Almanya ve Çin'den "diyalog ve iş birliği" mesajı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Çin Başbakanı Li Çiang, Berlin'de gerçekleşen hükümetler arası istişare toplantıları sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Hükümetler arası istişare toplantılarının önemine işaret eden Almanya Başbakanı Scholz, "Doğrudan diyalog, kişisel görüşmeler, gerçek anlamda bir istişare… Tüm bunlar, içinde bulunduğumuz, küresel sınamalar ve krizlerle dolu olağanüstü dönemde her zamankinden daha da büyük önem taşıyor" dedi.

Scholz, doğrudan kişisel görüşmelerin tarafların birbirini daha iyi anlamasına ve farklı görüşlerde olunan konularda oluşan sorularla ilgili konuşmaya katkı sağladığını belirtti.

2018 yılındaki son hükümetler arası istişare toplantıları sonrasında Almanya-Çin ilişkilerinde çeşitli alanlarda sorunlar artmış, Çin'deki insan haklarının durumu, azınlıklara yönelik muamele gibi konuların yanı sıra Çin'in Tayvan'a askeri operasyon tehdidi ve Hint-Pasifik bölgesinde dominant güç haline gelme iddiası Berlin'de endişeleri artırmıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla geçen yıl 24 Şubat'ta başlayan savaş sonrasında Almanya, Çin'e ekonomik bağımlılığı azaltma politikasına hız vermişti.

"Çin Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanmalı"

Ortak basın toplantısında Ukrayna konusuna da değinen Scholz, Çin'den Rusya üzerindeki nüfuzunu daha güçlü bir şekilde kullanmasını istedi. BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olarak Çin'in özel bir konumda olduğunu belirten Scholz, G20 çerçevesinde de iyi bir iş birliğine gidilebileceğini kaydetti, Çin'in Rusya'ya silah sevkiyatı yapmamasının önemini bir kez daha vurguladı.

Ukraynalıların toprak bütünlüğü ve egemenlik gibi hakları dikkate alınmadan bir barışın mümkün olamayacağını belirten Scholz, "Hiçbir ülke başka bir ülkeyi arka bahçesi gibi göremez ve şiddet kullanarak sınırları değiştirmeye çalışamaz. Emperyalizm hiçbir zaman çözüm olmamıştır" dedi.

"Asya'da dengeli ilişkiler istiyoruz"

Çin ile ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini istediklerini vurgulayan Scholz, ekonomik açıdan Çin ile bağların kopmasının Almanya'nın çıkarına olmadığını kaydetti. Çin pazarına erişim ve adil rekabet koşulları konusunda Alman ve diğer yabancı şirketler önünde zorluklar bulunduğuna işaret eden Scholz, bu konularda somut iyileştirmelere gidilmesini talep etti.

Asya'da dengeli ticari ilişkiler inşa etmek istediklerini belirten Scholz, hiçbir partneri dışlamak istemediklerini, Asya ve ötesinde dengeli ortaklıklar kurmak ve genişletmek istediklerini söyledi.

Almanya Başbakanı, iklim değişikliği konusunda Çin ile yakın iş birliğine büyük önem verdiklerinin de altını çizdi ve Çin Başbakanı'na "Biribirimizi iyi anlayabilmek ve küresel sınamalara birlikte karşı koyabilmek için diyaloğu sürdürelim" mesajını verdi.

Li: İlişkileri bir üst düzleme taşıyalım

Çin Başbakanı Li Çiang da, dünyadaki nüfuzlu iki ülke olarak Çin ve Almanya'nın daha yakın iş birliğine gitmesi ve ilişkilerini geliştirmesi gerektiğine vurgu yaparak "Çin-Almanya ilişkilerini yeni bir düzleme taşımak için iş birliğine hazırız" dedi.

Dünyadaki "karmaşık" duruma ve küresel ekonomideki durgunluğa işaret eden Li, "Bilim, sanayi ve ticarette iş birliğini güçlendirirsek dünya ekonomisinin istikrarına da katkı sağlamış oluruz" diye konuştu.

Çin ve Almanya'nın istikrar sağlayıcı bir rol oynayabileceklerini belirten Çin Başbakanı, Çin ekonomisinde büyümenin hız kesmesine rağmen devam edeceğine güvendiğini belirtti, Çin hükümetinin dış dünyaya açılma ve modernizasyon politikalarını da sürdüreceğini taahhüt etti.

Almanya ziyareti sırasında on ortak anlaşmaya varıldığını belirten Li, iklim değişikliğine karşı mücadeleyi gelecekteki ilişkilerin odak noktasına taşımak istediklerini kaydetti.

AFP,dpa,rtr/BK,BÖ

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