Almanya: Ukrayna'nın yeniden inşasını Rusya ödesin

ABD, İngiltere ve AB, Ukrayna'yı yeniden inşa etmek için 60 milyar euro taahhüt etti. Ancak Almanya Kalkınma Bakanı yeniden inşanın faturasını Moskova'nın üstlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Ukrayna'da savaş ve yıkım devam ederken, uluslararası düzlemde ülkeye yardım çabaları da sürüyor.

Londra'da 60'dan fazla ülkeden delegenin hazır bulunduğu Ukrayna'nın yeniden inşası ve modernizasyonu için kaynak sağlamak üzere düzenlenen uluslararası konferansa katılan Almanya Kalkınma Bakanı Svenja Schulze DW'ye verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'da meydana gelen yıkımın faturasını üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Schulze "Yok ettiklerini ödemek zorundalar. Uluslararası hukuk bunu gerektirir" dedi ve ekledi: "ödemeleri gerektiği aşikâr."

Schulze şöyle devam etti: "Bütün altyapıyı yok ettiler, evleri yok ettiler, ve bunu ödemek zorundalar.”

Dünya Bankası Mart ayında Ukrayna'nın yeniden inşasının 411 milyar dolara (375 milyar euro) mal olacağını tahmin etmişti. Bu rakam her geçen gün yükselmeye devam ediyor.

Ukrayna için 60 milyar euro

İngiltere temsilcileri Perşembe günü konferansın kapanışında yaptığı açıklamada donörlerin 60 milyar euro taahhütte bulunduğunu duyurdu.

Bu rakamın 50 milyar eurosu AB'nin bu hafta açıkladığı yardım paketinden geliyor. ABD de enerji ve altyapı alanlarına odaklanan 1,3 milyar dolarlık yardım planlıyor. İngiltere 240 milyon pound (278 milyon euro) Almanya da 381 milyon euro insani yardım taahhüdünde bulundu.

Ukrayna'da savaşın izleri Fotoğraf: Yevgeny Sudakov/TASS/IMAGO

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly taahhütlerin Ukrayna'da orta vadede bir tür ekonomik istikrar sağlamaya yardımı olacağını ve "özel sektörün muazzam potansiyelini" ortaya çıkarmaya odaklandıklarını söyledi.

Cleverly, Google, Siemens, Vodafone, Virgin Grubu gibi şirketlerin de aralarında olduğu 42 ülkeden 500 şirketin taahhütte bulunduğunu aktardı.

Cleverly "Hükümetler, uluslararası kuruluşlar, şirketler ve sivil toplumun temsilcileri olarak Ukrayna'ya ve Ukraynalılara onların yanında olduğumuzu gösterdik" dedi.

Almanya Kalkınma Bakanı Svenja Schulze DW'ye demeç verdi. Fotoğraf: DW

Schulze de birçok şirketin savaşa rağmen Ukrayna'da kalmayı tercih ettiğini belirterek, ülkenin yatırımlar için potansiyel yatırım piyasası olarak cazip kalmaya devam ettiğini kaydetti.

"Ukrayna Avrupa pazarının gelecekteki bir parçasıdır" diyerek ülkenin aday AB üyesi statüsüne atıfta bulunan Schulze, "Dolayısıyla şu anda yatırım yapanlar, bu büyük pazarın ilk parçası olacaklar" dedi.

Schulze ayrıca Almanya olarak Ukrayna'ya yatırım yapacak şirketlere destek vereceklerini söyledi.

Yeniden inşa süreci

Schulze uluslararası bağışları şimdiden koordine etmenin önemine vurgu yaparak, "Ukrayna'daki insanlar için evlere ihtiyaç var. Elektriğe ihtiyaç var. Suya ihtiyaç var. Ve bunları daha iyi bir şekilde koordine etmek, işte bu konferansın özü bu" diye konuştu.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal de delegelere yardımları için teşekkür etti.

Şmıgal , dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın yeniden inşasını sağlamak için kullanılmasını mümkün kılan bir "tazminat mekanizması" çağrısında bulundu.

Ukrayna'ya yardım konferansı gelecek yıl Almanya'da düzenlenecek.

DW / SSB, TY

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