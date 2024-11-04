Almanya Trump'ın olası zaferinden çekiniyor

Almanya'da siyasiler ve güvenlik uzmanları, kritik ABD seçimlerine bir gün kala çeşitli açıklamalarda bulundu. Seçimlerin ardından Almanya ve AB'nin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekeceği belirtiliyor.

Alman siyaseti ve güvenlik politikasını şekillendiren çeşitli isimler, Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan 5 Kasım gecesi yapılacak olan ABD başkanlık seçimlerinin ardından Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekeceği yönünde mesajlar verdi.

Muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) lideri Friedrich Merz, Pazartesi günü Handesblatt'a verdiği mülakatta, "Seçimleri Kamala Harris ya da Donald Trump'ın kazanmasından bağımsız olarak, biz Avrupalılar kendimiz için daha fazla sorumluluk üstlenmek durumunda kalacağız" diye konuştu.

ABD'nin 70 yıl boyunca taşıdığı, küresel siyaseti düzenleyici niteliğini artık taşımadığını savunan başbakan adayı Merz, "Dolayısıyla, biz Avrupalılar, ilk olarak bugüne kadarkinden daha güçlü biçimde kendi güvenliğimizi sağlamak, ikinci olarak da rekabet kabiliyetimizi hızlı bir biçimde geliştirmek zorundayız" dedi.

"Almanya liderlik rolüne soyunmalı"

Münih Güvenlik Konferansı (MSC) Başkanı Christoph Heusgen de, Merz'e paralel biçimde, Almanya'nın daha faal olması gerekeceği uyarısında bulundu. Deneyimli diplomat Heusgen, "AB içerisindeki en büyük ekonomi olan Almanya, savunma konularında da lider rolünü üstlenmek durumunda" diye konuştu.

Almanya'nın Washington Büyükelçisi Emily Haber ise, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşın, "Avrupa'nın kırılganlığını Trump'ın başkanlık yaptığı dört yıldakine göre çok daha net biçimde açığa çıkardığını" söyledi.

Trump'ın başkanlık yaptığı yıllara Washington'da bizzat tanıklık eden Haber, eski başkanın olası bir seçim başarısının özellikle de Almanya için önemli sonuçları beraberinde getireceği uyarısında bulundu. Haber, "Eğer stratejik niyet, Avrupa uzlaşısının parçalara bölünmesi ise, Avrupa'nın en büyük ve ekonomik açıdan en güçlü devletinin de hedef alınacağı açıktır" ifadelerini kullandı.

"Hükümet orduya daha fazla para harcamalı"

CDU'nun dış politika uzmanlarından Johann Wadephul ise, Ukrayna savaşı bağlamında, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetini eleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından kısa süre sonra orduya ayrılan özel bütçenin "tek seferlik bir fon" olmasının yanlış bir karar olduğunu savunan Wadephul, savunma bütçesinin kalıcı olarak artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Seçimlere saatler kala, Harris ve Trump, anketlerde başa baş gidiyor.

AFP / BÜ, TY