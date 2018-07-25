Almanya Trump-Juncker görüşmesinden memnun

Washington-Brüksel hattındaki ticaret gerginliğini ele almak üzere Çarşamba günü bir araya gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesinden çıkan kararlar Almanya’yı memnun etti.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, Washington'daki görüşmede varılan uzlaşmanın "ticaret savaşlarını önleyeceğini" ve "milyonlarca işi kurtaracağını" ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Juncker'in müzakerelerini Avrupa dayanışmasının bir örneği olarak nitelendirdi. Maas, "Ticaret ihtilafındaki uzlaşma şunu gösterdi: Avrupa birlik hâlinde haraket ettiğinde sözlerimizin bir ağırlığı oluyor" açıklamasında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Sözcüsü Ulrike Demmer de aynı şekilde Twitter üzerinden bir mesaj yayımladı. "Federal Hükümet ticarete yapıcı bir yaklaşımda mutabık kalınmasını memnuniyetle karşılıyor" diyen Demmer, "Avrupa Komisyonu desteğimize güvenmeye devam edebilir" ifadesini kullandı.

Trump ve Juncker arasındaki görüşme, ABD Başkanı'nın AB'den ithal edilecek otomobillere uygulanan gümrük vergilerini büyük oranda arttırmakla tehdit ettiği bir dönemde gerçekleşmişti. Juncker-Trump görüşmesinin ardından ise AB ve ABD, sanayi ürünlerine uygulanan vergileri karşılıklı olarak kaldırmaya yönelik görüşmelere başlama kararı aldı. Taraflar ayrıca AB'nin ABD'den daha fazla soya fasulyesi alması ve Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının arttırılması konusunda da anlaştı.

Fransa temkinli

Washington'daki görüşme sonrası Fransa'dan ise temkinli bir açıklama geldi. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, özellikle çelik ve alüminyuma Haziran ayında Trump tarafından getirilen vergiler konusunda ABD'den bir "iyi niyet jesti" görmeyi beklediklerini ve şu aşamada Washington ile büyük bir ticaret anlaşması için müzakere masasına oturmakla ilgilenmediklerini söyledi.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Juncker-Trump uzlaşısını "iyi bir işaret" olarak nitelendirdi ve "Çok uluslu ticaretin çerçevesindeki meseleleri tartışmak için bir iradenin olduğunu gösteriyor" dedi. Almanya'nın Frankfurt kentindeki basın toplantısında konuşan Draghi, ayrıca toplantının esas içeriğini değerlendirmek için erken olduğu uyarısında bulundu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de "görüşmelerin olumlu bir sonuç üretmesinden" dolayı memnuniyetini dile getirdi.

"Müttefikiz, düşman değiliz"

Çarşamba günü Beyaz Saray'da bir araya gelen Juncker ve Trump, görüşmelerinin basına açık kısımlarında AB ile ABD'nin işbirliği yapması gerektiği mesajını vermişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı, "Biz yakın ortağız, müttefikiz, düşman değiliz. Birlikte çalışmak zorundayız. Biz dünya ticaretinin yarısını temsil ediyoruz" demiş ve birbirlerinin hakkında değil, birbirleriyle konuşmaları gerektiğinin altını çizmişti.

ABD Başkanı Trump da taraflar arasında adil ve karşılıklı bir ticaret anlaşmasına varılmasını umduğunu kaydetmiş ve ticaret dengesizliğinden dolayı ülkesinin kaybının ortadan kaldırılması gerektiğini belirtmişti.

Trump, "Gümrük vergilerinin, engellerin ve sübvansiyonların olmamasından ABD aşırı derecede memnun olacaktır" ifadesini kullanırken, ticaret anlaşmasından AB'nin "büyük fayda sağlamasını istediklerini" söylemişti.

ABD Başkanı son dönemde yaptığı birçok açıklamada, Avrupa'yı ABD'nin ihraç ettiği ürünlere adaletsiz muamele etmekle suçlamıştı. Trump yönetiminin gündeminde AB ülkelerinde üretilen otomobillere ek gümrük vergisi getirilmesi de bulunuyor. Bu durumda Avrupalıların Amerikan ürünlerine 20 milyar dolarlık ek vergi uygulayarak misilleme yapması bekleniyor.

DW,dpa,AFP/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe