 Almanya Trump-Juncker görüşmesinden memnun | AVRUPA | DW | 26.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Almanya Trump-Juncker görüşmesinden memnun

ABD lideri Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker'in Washington-Brüksel arasındaki ticari gerginliği gidermek için aldığı kararlar Almanya’yı memnun etti. Fransa ise temkinli.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Washington-Brüksel hattındaki ticaret gerginliğini ele almak üzere Çarşamba günü bir araya gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesinden çıkan kararlar Almanya’yı memnun etti.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, Washington'daki görüşmede varılan uzlaşmanın "ticaret savaşlarını önleyeceğini" ve "milyonlarca işi kurtaracağını" ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Juncker'in müzakerelerini Avrupa dayanışmasının bir örneği olarak nitelendirdi. Maas, "Ticaret ihtilafındaki uzlaşma şunu gösterdi: Avrupa birlik hâlinde haraket ettiğinde sözlerimizin bir ağırlığı oluyor" açıklamasında bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Sözcüsü Ulrike Demmer de aynı şekilde Twitter üzerinden bir mesaj yayımladı. "Federal Hükümet ticarete yapıcı bir yaklaşımda mutabık kalınmasını memnuniyetle karşılıyor" diyen Demmer, "Avrupa Komisyonu desteğimize güvenmeye devam edebilir" ifadesini kullandı.

Trump ve Juncker arasındaki görüşme, ABD Başkanı'nın AB'den ithal edilecek otomobillere uygulanan gümrük vergilerini büyük oranda arttırmakla tehdit ettiği bir dönemde gerçekleşmişti. Juncker-Trump görüşmesinin ardından ise AB ve ABD, sanayi ürünlerine uygulanan vergileri karşılıklı olarak kaldırmaya yönelik görüşmelere başlama kararı aldı. Taraflar ayrıca AB'nin ABD'den daha fazla soya fasulyesi alması ve Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının arttırılması konusunda da anlaştı.

Fransa temkinli

Washington'daki görüşme sonrası Fransa'dan ise temkinli bir açıklama geldi. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, özellikle çelik ve alüminyuma Haziran ayında Trump tarafından getirilen vergiler konusunda ABD'den bir "iyi niyet jesti" görmeyi beklediklerini ve şu aşamada Washington ile büyük bir ticaret anlaşması için müzakere masasına oturmakla ilgilenmediklerini söyledi.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Juncker-Trump uzlaşısını "iyi bir işaret" olarak nitelendirdi ve "Çok uluslu ticaretin çerçevesindeki meseleleri tartışmak için bir iradenin olduğunu gösteriyor" dedi. Almanya'nın Frankfurt kentindeki basın toplantısında konuşan Draghi, ayrıca toplantının esas içeriğini değerlendirmek için erken olduğu uyarısında bulundu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte de "görüşmelerin olumlu bir sonuç üretmesinden" dolayı memnuniyetini dile getirdi.

"Müttefikiz, düşman değiliz"

Çarşamba günü Beyaz Saray'da bir araya gelen Juncker ve Trump, görüşmelerinin basına açık kısımlarında AB ile ABD'nin işbirliği yapması gerektiği mesajını vermişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı, "Biz yakın ortağız, müttefikiz, düşman değiliz. Birlikte çalışmak zorundayız. Biz dünya ticaretinin yarısını temsil ediyoruz" demiş ve birbirlerinin hakkında değil, birbirleriyle konuşmaları gerektiğinin altını çizmişti.

ABD Başkanı Trump da taraflar arasında adil ve karşılıklı bir ticaret anlaşmasına varılmasını umduğunu kaydetmiş ve ticaret dengesizliğinden dolayı ülkesinin kaybının ortadan kaldırılması gerektiğini belirtmişti.

Trump, "Gümrük vergilerinin, engellerin ve sübvansiyonların olmamasından ABD aşırı derecede memnun olacaktır" ifadesini kullanırken, ticaret anlaşmasından AB'nin "büyük fayda sağlamasını istediklerini" söylemişti.

ABD Başkanı son dönemde yaptığı birçok açıklamada, Avrupa'yı ABD'nin ihraç ettiği ürünlere adaletsiz muamele etmekle suçlamıştı. Trump yönetiminin gündeminde AB ülkelerinde üretilen otomobillere ek gümrük vergisi getirilmesi de bulunuyor. Bu durumda Avrupalıların Amerikan ürünlerine 20 milyar dolarlık ek vergi uygulayarak misilleme yapması bekleniyor.

DW,dpa,AFP/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Yorum: Trump'a karşı AB'de birlik

ABD Başkanı Trump'ın AB ile varılan anlaşmayı "kendi başarısı" olarak lanse edeceğini belirten DW'den Carsten von Nahmen, esasında AB'nin birlik içinde hareket etmesinin Trump'ı uzlaşmaya zorladığı görüşünde. (26.07.2018)  

AB'den ABD'ye: Biz düşman değil, ortağız

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ile ABD Başkanı Trump, aralarındaki ticaret gerginliğini görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya geldi. Juncker, ABD ile AB'nin "birlikte çalışmak zorunda olduğu" mesajını verdi. (25.07.2018)  

Washington'da Juncker-Trump buluşması

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, ABD ile olası bir ticaret savaşını önlemek istiyor. Trump ile görüşecek olan Juncker’in çantasında bol miktarda argüman var ancak somut öneri yok. (25.07.2018)  

Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi tehdidi

ABD-AB arasındaki ticari gerginlik sürüyor. AB’nin bazı Amerikan mallarına yönelik ek gümrük vergisi misillemesinden sonra Trump, AB’den ithal edilen otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirme tehdidinde bulundu. (23.06.2018)  

AB'nin ABD'ye karşı gümrük vergileri yürürlükte

AB'nin ABD'den ithal edilen viski, kot pantolon ve motosiklet gibi ürünlere getirdiği ek gümrük vergi uygulaması yürürlüğe girdi. Birçok ürünün fiyatının artması bekleniyor. (22.06.2018)  

Benzer içerik

USA, Washington: Donald Trump und Jean-Claude Juncker

AB'den ABD'ye: Biz düşman değil, ortağız 25.07.2018

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ile ABD Başkanı Trump, aralarındaki ticaret gerginliğini görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya geldi. Juncker, ABD ile AB'nin "birlikte çalışmak zorunda olduğu" mesajını verdi.

USA Washington Jean-Claude Juncker, Präsident EU-Kommission & Donald Trump

Yorum: Trump'a karşı AB'de birlik 26.07.2018

ABD Başkanı Trump'ın AB ile varılan anlaşmayı "kendi başarısı" olarak lanse edeceğini belirten DW'den Carsten von Nahmen, esasında AB'nin birlik içinde hareket etmesinin Trump'ı uzlaşmaya zorladığı görüşünde.

Deutschland G20 Gipfel Jean-Claude Juncker und Donald Trump

Washington'da Juncker-Trump buluşması 25.07.2018

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, ABD ile olası bir ticaret savaşını önlemek istiyor. Trump ile görüşecek olan Juncker’in çantasında bol miktarda argüman var ancak somut öneri yok.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild Aufhebung Visumspflicht für türkische Staatsbürger (Getty Images/C. McGrath)

Vizesiz AB'ye yeni engel

OHAL sonrası AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmayı hedefleyen Ankara’yı bu kez yeni "terörle mücadele düzenlemesi" zorlayacak. Düzenlemenin özellikle vize serbestisi diyaloğunu sekteye uğratması bekleniyor.  

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın somut önerileri var. 