Almanya: Trump Esad'ın elini güçlendirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan askerlerini Suriye’den çekme kararını eleştirdi.

Perşembe günü Berlin’de açıklamalarda bulunan Maas, "Bu kararın beraberinde getireceği sonuçların IŞİD ile mücadeleye zarar vermesi ve şu ana kadar elde edilmiş olan başarıları tehlikeye atması tehdidi söz konusudur" diye konuştu.

"Amerikan tarafının bu ani rota değişimi yalnızca bizi şaşırtmadı. IŞİD püskürtülmüş durumda ancak tehdit henüz geçmiş değil" diyen Dışişleri Bakanı, hala yeraltında çalışan birtakım yapılar mevcut olduğunu ve teröristlerin ülkenin doğusunda aktif olduklarını dile getirdi.

IŞİD ile mücadelenin "hem askeri hem de sivil araçlarla" yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Maas, "İstikrarın yolu güvenlik ve sağlam bir siyasi düzeni sağlamaktan geçmektedir" diye konuştu. Maas, Almanya’nın ortaklarıyla birlikte siyasi bir çözüm süreci için çaba sarfettiğini ve bu kapsamda liderliği Birleşmiş Milletler’in (BM) üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Savunma Bakanı: ABD işimizi zorlaştırdı

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen da Maas'ın ardından konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Perşembe günü Berlin'de yaptığı değerlendirmede Beyaz Saray'ın kararını eleştiren von der Leyen, kararı endişeyle karşıladıklarını söyledi. Söz konusu adımın Şam yönetiminin elini güçlendirdiğini kaydeden von der Leyen, IŞİD'in bölgesel olarak kontrol altında olduğunu ama yenilgiye uğratılmasının hiçbir şekilde söz konusu olmadığını belirtti.

Von der Leyen, "Suriye'de savaş sonrasında kurulacak, dengeli, tüm önemli grup ve çıkarların dikkate alınacağı düzene ilişkin sürmekte olan müzakereler böylece Diktatör Esad lehine dönüyor" diye konuştu. Trump'ın kararının BM'nin müzakere masasındaki işini zorlaştırdığını kaydeden Bakan, tüm Suriyelilerin çıkarına olan iyi ve sürdürülebilir bir çözüm ihtimalinin tehlikeye girdiğini söyledi.

"Böylece Başkan izleyeceği rotayı açıklamış oldu ancak tempo, biçim ve olası sonuçlar derhal ortaklarla birlikte görüşülmelidir" diyen von der Leyen, "Zannediyorum Amerikalılar paldır küldür çekilmeyeceklerdir ve yalnızca kendi askerlerine karşı değil, başkalarına karşı sorumluluklarının da bilincindedirler" diye konuştu.

Savunma Bakanı von der Leyen

"Yanıt bekleyen sorular var"

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada ise hala yanıt bekleyen birçok sorunun mevcut olduğu ve bu noktada ABD ile yakın iletişimde olunduğu belirtildi. Açıklamada, "Gelecek gün ve haftalarda ABD'nin kararının IŞİD'le mücadele koalisyonunun izleyeceği stratejisi için ne tür sonuçlar doğurabileceğine ilişkin istişarelerde bulunmamız gerekecek" denildi.

Suriye ve Irak’ın büyük bölümlerinde kontrolü sağlayan IŞİD, uluslararası koalisyon güçleri ve yerel güçlerin operasyonlarıyla son yıllarda bu toprakları yeniden kaybetti.

Çarşamba günü Donald Trump, IŞİD'le mücadelenin ABD'nin Suriye'de bulunmasının tek nedeni olduğunu ve "Suriye'de IŞİD'i yenilgiye uğrattıklarını" söylemiş ve bu doğrultuda Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmeye başlanacağını duyurmuştu.

Ana bileşeni Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu Halk Savunma Birlikleri (YPG) olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) de, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesinin "terörle mücadeleyi olumsuz etkileyeceğini" ifade ederek ve "IŞİD'e karşı verilen savaş bitmedi ve IŞİD yenilmedi" açıklamasını yaptı.

ABD'nin çekilmesiyle bölgede Türkiye, Rusya ve İran'ın ağırlıklarının artması bekleniyor.

dpa,rtr/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe