 Almanya: Trump′ın yaptığı düzeltmeyi not ettik | ALMANYA | DW | 18.07.2018

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ALMANYA

Almanya: Trump'ın yaptığı düzeltmeyi not ettik

Alman hükümeti, Trump-Putin zirvesini memnuniyetle karşıladığını ve Trump'ın zirvedeki açıklamasıyla ilgili yaptığı düzeltmeyi not ettiğini bildirdi.

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Almanya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Pazartesi günü Helsinki'de düzenlenen zirveyi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Çarşamba günü Berlin'de konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Görüşmeyi memnuniyetle karşıladık, insanların konuşması iyidir" diyerek "Diyaloğun en iyi çözüm bulma aracı olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Steffen Seibert

Steffen Seibert

Seibert, zirvede silahlanma kontrolü ve siber güvenlik konularının ele alınmış olmasının da olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Almanya'nın, Trump'ın Putin ile düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği ifadeler hakkında bir gün sonra yaptığı düzeltmeyi not ettiğini belirten sözcü, "Bu konuda burada başka bir yorum yapmak istemiyorum" dedi.

AB ve ABD'nin ve dolayısıyla Almanya ve ABD'nin 21'inci yüzyılda büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Seibert, ABD ile aralarında “derin bir dostluk” olduğunu ifade etti. Seibert, Amerikan yönetimiyle iletişim halinde olduklarını kaydetti.

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Trump, Pazartesi günü Putin ile düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili olarak kendisini yanlış ifade ettiğini söylemişti. Trump, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmesi için "hiçbir neden görmediği" yönündeki demecini bir gün sonra düzeltmiş, aslında Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale "etmemesi" için bir neden göremediğini kastettiğini savunmuştu.

Bundan saatler sonra Amerikan televizyon kanalı Fox News tarafından yayınlanan röportajında da Trump, Angela Merkel'in mülteci politikasıyla ilgili olarak "Milyonlarca insanın gelmesine izin verdi… Büyük bir göçtü ve görünen o ki bu, Angela Merkel'i çok yaraladı" ifadelerini kullanmıştı.

dpa,rtr/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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