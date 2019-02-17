 Almanya Trump′ın ′IŞİDlileri alın′ çağrısını uygulamada ′zor′ görüyor | DÜNYA | DW | 18.02.2019

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DÜNYA

Almanya Trump'ın 'IŞİDlileri alın' çağrısını uygulamada 'zor' görüyor

ABD Başkanı Trump’ın, Suriye'de yakaladıkları IŞİD'lileri Avrupa'nın alıp, yargılaması çağrısına Almanya’dan tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas bunun uygulamada “fevkalade zor” olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki Kürt müttefikleri YPG tarafından yakalanan IŞİD'li yabancı savaşçıların vatandaşı olduğu ülkeler tarafından geri alınıp yargılanması çağrısını yinelemesine Almanya'dan tepki geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas televizyonda katıldığı bir programda yaptığı açıklamada bunun ancak "bu kişilerin burada derhal mahkemeye çıkarılmasının garantiye alınması ve gözaltında tutulmaları halinde” mümkün olabileceğini söyledi.

Maas bunun gerçekleştirilebilmesi için ise yetkililerin bilgi ve ceza kovuşturmasına ihtiyacı olacağını, ancak bunun garanti altında olmadığını belirtti. Maas, "Durum böyle olunca uygulamak da fevkalade zor olur” şekilnde konuştu.

Alman Bakan, Alman vatandaşlarının ülkeye geri dönebileceğini ancak Suriye'de onların bu iddialarını kontrol etme imkanı bulunmadığını belirtti. Maas bu nedenle Fransa ve İngiltere ile bu konuda görüşeceklerini kaydetti.

Trump: 800'den fazla IŞİDliyi geri alın

ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Suriye'de yakaladığımız 800'den fazla IŞİD savaşçısını İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerin geri almasını ve yargılamasını istiyoruz. Hilafet düşmek üzere. Alternatif ise bunları salıvermemiz ki bu hiç iyi bir çözüm değil" ifadelerine yer vermişti.

Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG)'den hafta sonu yapılan açıklamada son olarak IŞİD’in yaklaşık yarım kilometrelik bir alanda kuşatıldığı belirtilmişti. IŞİD örgütü 2014 yılında Suriye ve Irak topraklarında geniş bir alanı ele geçirmiş, Suriye'nin Rakka ve Irak'ın Musul kentlerini işgal ederek halifelik ilan etmişti.

Daha fazlasını okumak için: Trump: Yakaladığımız IŞİD'lileri Avrupa almalı

Trump'ın çekilme kararı

Trump'ın geçen aralık ayında Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklaması IŞİD'in yeniden güçlenmesine neden olabileceği endişesiyle uluslararası toplumun yoğun eleştirilerine neden olmuştu. ABD şimdiye kadar ise bölgeden sadece teçhizatların taşınması işlemine başladı.

Trump'ın Suriye'deki Amerikan askerlerini çekme kararı, IŞİD ile mücadele veren SDG de dahil olmak üzere ABD'nin müttefiklerinde şaşkınlık yaratmış, ABD Başkanı'nın bu fikrini desteklemeyen Savunma Bakanı Jim Mattis'in istifasına neden olmuştu.

dpa/ SSB,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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