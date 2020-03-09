 Almanya Tornadoları çekiyor, Irak′a radar sistemi kuruyor | ALMANYA | DW | 11.03.2020

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ALMANYA

Almanya Tornadoları çekiyor, Irak'a radar sistemi kuruyor

Almanya, IŞİD'e karşı uluslararası koalisyon çerçevesinde Ürdün'de konuşlu Tornado keşif uçaklarını geri çekmeye ve Irak'ın batısında hava savunması için radar sistemi kurmaya hazırlanıyor.

Irak'taki Ayn el Esad hava üssü

Irak'taki Ayn el Esad hava üssü

Almanya, Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı mücadele uluslararası koalisyonu çerçevesinde görev yapan Tornado keşif uçaklarını geri çekiyor. Alman ordusu bununla birlikte bölgede yeni görevler üstlenecek.

Almanya'da Bakanlar Kurulu, IŞİD'e karşı mücadele uluslararası koalisyonunda görev yapan 700 askerin görev alanlarında değişiklikler öngören ek düzenlemeyi kabul etti. Buna göre Ürdün'de konuşlu Tornado keşif uçakları ay sonunda geri çekilecek, askeri yakıt ikmal uçaklarının 31 Mart'ta sona erecek olan görev süresi uzatılacak.

Ancak Tornadoların geri çekilebilmesi için başka bir ülkenin keşif uçuşlarını üstlenmesi gerekiyor. Alman haber ajansı dpa'nın Bakanlar Kurulunda kabul edilen belgeye dayandırdığı haberde İtalya'nın Irak'taki havadan destekli keşif uçuşlarını üstlenmeye prensipte hazır olduğunu ilettiği kaydedildi. Roma'dan resmi teyidin ise bu ay içinde gelmesi bekleniyor.

Irak'ın batısına radar sistemi

Belgeye göre Alman ordusu, uluslararası koalisyonun yanı sıra uluslararası kuruluşlar, müttefikler ve partnerler için hava nakliyatı yapacak. Alman ordusunun ayrıca roket ve uçakların erkenden tespit edilebilmesi için Irak'ın batısındaki Ayn el Esad hava üssünde hava gözlem radarları konuşlandırması da öngörülüyor. Bu şekilde uluslararası koalisyonun şu anki radar gözlem açığının kapatılması hedefleniyor.

Parlamentonun onayını alması gereken ek düzenleme 31 Ekim'e kadar yürürlükte kalacak. Bakanlar Kurulu kararında IŞİD'e karşı mücadelenin sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi. Irak parlamentosunun Ocak ayında, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesini talep ettiği tavsiye kararına da atıfta bulunulan belgede, ancak Irak hükümetinin bu karar sonrasında ülkede IŞİD'e karşı savaş ve Irak silahlı kuvvetlerinin eğitiminde uluslararası angajmanın önemini açıkça dile getirdiği kaydedildi.

dpa/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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