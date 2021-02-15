 Almanya terör mağdurlarına milyonlarca euro tazminat ödedi | ALMANYA | DW | 11.03.2021

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ALMANYA

Almanya terör mağdurlarına milyonlarca euro tazminat ödedi

Almanya’da aşırı sağ veya terörizm nedeniyle mağdur olanlara ya da onların yakınlarına 2017-2020 arasında 16 milyon eurodan fazla tazminat ödendi. Hükümet böylece devlete olan güveni yeniden inşa etmeyi amaçlıyor.

Hanau'da ırkçı terör saldırısı kurbanları için anma töreni

Hanau'da ırkçı terör saldırısı kurbanları için anma töreni

Almanya'da Federal Hükümet‘in son dört yılda aşırı sağcı şiddet ve terörizm mağdurlarına çift haneli milyonları bulan tazminatlar ödediği belirtildi.

ThePioneer adlı haber portalının, perşembe günü Federal hükümetin terör kurbanları ve mağdurlarından sorumlu birimi tarafından düzenlenen belgelere dayandırarak yayınladığı habere göre 2017 ve 2020 yılları arasında radikal kişi ya da gruplarca gerçekleştirilen saldırı ve eylemlerde zarar görenlere yaklaşık 7 milyon 540 bin euro tazminat ödendi. Terör eylemlerinden mağdur olanlara da yaklaşık 8 milyon 930 bin euro tazminat ödemesi gerçekleştirildi.

Federal hükümetin terör saldırısı kurbanları ve yakınlarından sorumlu temsilcisi Edgar Franke

Federal hükümetin terör saldırısı kurbanları ve yakınlarından sorumlu temsilcisi Edgar Franke

Federal hükümetin terör saldırısı kurbanları ve onların yakınlarından sorumlu temsilcisi Edgar Franke haberin yayınlandığı portala verdiği demeçte, "Halle ve Hanau gibi saldırılarla sarsılan devlete olan güveni yeniden kazanmak için çok çalışmalıyız" dedi. Halle ve Hanau‘da yakın zamanda aşırı sağcı terör saldırıları meydana gelmiş, iki olayda toplam 11 kişi yaşamını yitirmişti. Hanau'da ölen 9 kişinin tamamı göçmendi. 

Sağcı terörün hedefinde toplumsal şeffaflık ve çeşitliliğin bulunduğunu vurgulayan Franke, "Kurbanlar demokrasi ve değerleri adına saldırıya uğradı" ifadesini kullandı.

Haberde, aşırılık yanlısı saldırı kurbanları için 2020'de 2 milyon 460 bin euro ödeme yapıldığı belirtilirken, söz konusu meblağın 2017'de aynı gerekçelerle yapılan tazminat ödemelerinden beş kat fazla olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca haberde verilen bilgilere göre terör saldırılarının mağdurları geçen yıl yaklaşık 606 bin euro tazminat aldı. Terör saldırısı mağdurlarına daha önceki yıllarda ise 2,5 milyon euro ile 3 milyon 300 euro arasında değişen oranlarda tazminat ödenmişti.

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Hanau'daki ırkçı saldırının 1. yıldönümü: ''Yabancı değillerse neden öldürüldüler?"

Almanya'da Federal hükümet, aşırı sağ saldırıların artması nedeniyle ilk kez 2000 yılında saldırı kurbanları ve onların yakınlarına tazminat ödenmesine karar vermişti. Bu bağlamda 2001 yılından itibaren bütçede mağdurlara ödenmek üzere bir meblağ ayrılıyor. 2002 yılından itibaren ise Almanya içinde ya da dışında terör saldırısına maruz kalanlara veya yakınlarına da ödemeler yapılıyor.

AFP / TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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