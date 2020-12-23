Almanya, tarihinin en büyük aşı kampanyasına hazır

Almanya'da yarın başlayacak olan ülke tarihinin en büyük aşı kampanyası öncesinde pek çok eyalete aşılar ulaştırılmaya başlandı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşı kampanyasına hazır olduklarını belirterek, daha önce planlandığı gibi pazar günü ilk aşıların yapılacağını bildirdi. BioNTech-Pfizer ortaklığında geliştirilen aşıların dağıtım noktalarına ulaştırılması için şu an nakliye araçlarının Almanya'nın her tarafında yollarda olduğunu kaydeden Spahn, "Bu aşı, pandemiyi yenebilmemiz açısından belirleyici bir anahtar" ifadesini kullandı.

İlk aşılamaların pazar günü, gezici ekipler tarafından huzurevleri ile bakımevlerinde kalan ve öncelikli olarak 80 yaş üstündeki insanlara yapılacağını bildiren Bakan Spahn, halkın genelinin aşılanmasına ise 2021 yılının ortalarında başlanmasının planlandığını vurguladı. "Gençler ve sağlıklılar biraz daha sabırlı olmak zorundalar" diyen Jens Spahn, senenin ortasından itibaren ise, aşı olmak isteyen herkese büyük olasılıkla bu imkanın sunulacağını ifade etti.

Berlin'deki koronavirüs aşı merkezi

Hedef 2021'in sonbaharı

2021'in sonbahar ve kış aylarının pandemi etkisi altında olmaması için çalıştıklarını dile getiren Spahn, "Çok net bir hedefimiz var. Virüsün Almanya'da ve Avrupa'da yaşam şansını ortadan kaldıracak kadar çok kişiyi aşılamak istiyoruz" dedi. Spahn'ın verdiği bilgiye göre, yıl sonuna dek 1,3 milyon doz BioNTech-Pfizer aşısının dağıtımı yapılacak. Ocak ayından itibaren ise bunlara her hafta 700 bin doz aşı eklenecek. Buna göre 2021'in ilk çeyreği bittiğinde 10 milyon doz aşının dağıtımının tamamlanmış olması hedefleniyor.

Bavyera eyaletine cumartesi günü ilk 9 bin 750 doz aşının ulaştığı bildirilirken, Almanya'da nüfusun en yoğun olduğu eyalet olan Kuzey Ren-Vestfalya'nın Başbakanı Armin Laschet de, kendilerine ilk sevkiyatın geldiğini belirterek, "Bu henüz küçük bir miktar ama önümüzdeki günlerde artırılacak" dedi.

Yönetim kurulu başkanlığını Prof. Dr. Uğur Şahin'in yaptığı Almanya merkezli BioNTech ile Amerikan ilaç devi Pfizer ortaklığında üretilen koronavirüs aşısının Avrupa ruhsatı geçen pazartesi günü çıkmıştı. ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna'nın ürettiği koronavirüs aşısının ise, Avrupa'da ocak ayında ruhsat alması bekleniyor.

Reuters / ET,BW

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