 Almanya: Tarafsız değiliz, Guaido′yu destekliyoruz | ALMANYA | DW | 25.01.2019

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ALMANYA

Almanya: Tarafsız değiliz, Guaido'yu destekliyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas kendisini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Guadio'yu desteklediklerini söyledi. Maas, Güney Amerika ülkesinde seçimlerin tekrarlanması gerektiğini söyledi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido'yu desteklediklerini söyledi.

Maas Birleşmiş Milletlerin New York'taki merkezine yaptığı ziyaret sırasında Deutsche Welle'nin Güney Amerika ülkesindeki krizle ilgili sorularını yanıtladı.

Guadio'nun henüz Avrupa Birliği ve Almanya tarafından devlet başkanı olarak tanınmadığının hatırlatılması üzerine Maas, Almanya olarak "tarafsız olmadıklarını” ve "Guaido'nun orada yaptıklarını desteklediklerini” söyledi.

Almanya'nın Nicolas Maduro'nun devlet başkanlığını tanımakta zorlandığını belirten Dışişleri Bakanı Maas "seçim yasasına, tam demokratik seçimden söz edilemeyecek kadar aykırı davranıldığını” dolayısıyla "Almanya hükümetinin seçimlerin yenilenmesinden yana olduğunu” sözlerine ekledi. Venezuela Ulusal Meclis'in sorumluluk alması ve anayasaya uygun olarak hakların tekrar yürürlüğe sokulması gerektiğini söyledi.

Venezuela'daki siyasi krizle ilgili 24 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden ülkeyi yeni seçimlere götürecek siyasi bir sürecin başlatılması için çağrı yapılmıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini "AB, anayasal düzenle uyumlu bir şekilde özgür ve güvenilir seçimlerin önünü açacak siyasi sürecin başlatılması için güçlü bir çağrı yapıyor" demişti.

DW/AG, EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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