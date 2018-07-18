Almanya Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Almanya, Türkiye'ye yönelik uyguladığı ekonomik tedbirleri kaldırdığını, seyahat uyarısını ise hafiflettiğini bildirildi. Ekonomi Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Hermes kredilerinde Türkiye'ye uygulanan 1,5 milyar euroluk üst sınır güncellenecek.

Yabancı müşterisi ödeme yapamaz duruma düşen ihracatçı Alman şirketlerinin zarardan korunması amacıyla uygulanan Hermes garantisi, özellikle siyasi ve ekonomik belirsizliklerin yaşandığı devletlere ihracat ve bu ülkelerde yatırım yapmayı cazip hale getiriyor. Türkiye, devlet kefaletine en çok başvurulan ülkeler arasında yer alıyor.

Ankara'ya yönelik üst sınır 2017 yılında, aralarında insan hakları savunucusu Peter Steudtner ve gazeteci Deniz Yücel'in de olduğu Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanmasıyla devreye sokulmuştu.

İlişkilerin gerilmesiyle birlikte Almanya, Türkiye için seyahat uyarısında bulunmuş ve Ankara ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'ni güncelleştirme görüşmelerini bloke etmişti.

Seyahat uyarısı hafifletildi

Almanya Dışişleri Bakanlığı da internet sitesindeki Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını hafifletti. Uyarıda Türkiye'ye gidecek Alman vatandaşlarının turistik bölgeler de dahil, ülkenin tamamında keyfi tutuklamalarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyordu. Son yapılan güncellemede bu ifade kaldırıldı, tutuklanma riskine karşı dikkatli olunması yönünde genel bir uyarıyla yetinildi.

Almanya'nın Türkiye ile ilgili kararları, Türkiye'de 2 yıl süren olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasına 19 Temmuz'da son verilmesinin ardından geldi. OHAL sona erse de, muhalefet, hükümetin hazırladığı yeni "terörle mücadele" yasasının içeriği itibarıyla olağanüstü hal uygulamasını kalıcı hale getireceğini savunuyor.

Ankara, Cuma günü bir yıldan uzun süredir gerilim yaşadığı Hollanda ile de ilişkileri normalleştirme konusunda uzlaşıldığını açıklamıştı.

DW,dpa,AFP/GY,ÇÖ

© Deutsche Welle Türkçe