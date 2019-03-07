 Almanya Türkiye’ye seyahat tavsiyelerini güncelledi | ALMANYA | DW | 10.03.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Almanya Türkiye’ye seyahat tavsiyelerini güncelledi

Süleyman Soylu’nun açıklamalarının ardından Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye için seyahat tavsiyelerini güncelledi. Almanya Dışişleri Bakanı ise Türkiye’nin birçok yabancı gazeteciye basın kartı vermemesini eleştirdi.

Deutschland Berlin Auswärtiges Amt (Imago/STPP)

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü DW’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’ye yönelik seyahat tavsiyelerinin güncellendiğini teyit etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sayfasında yayınlanan Türkiye’ye yönelik seyahat tavsiyelerinde “Türk hükümetinin Alman medyasının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik yeni tedbirler almasının ihtimal dışı bırakılamayacağı” ifadesi yer aldı.

Önerdiğimiz linkler

Alman Gazeteciler Birliği Türkiye’ye seyahat edecek gazetecilere uyarıda bulundu. Geçen hafta Türkiye’de gözaltına alınan bir Alman’ın avukatı ise müvekkilinin IKBY bayrağı paylaşması nedeniyle tutulduğunu belirtti. (03.01.2019)

Türkiye’ye seyahat tavsiyelerini güncelleyen Alman Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya yorumları ve isimsiz ihbarcılar konusunda uyarıda bulundu. (24.10.2018)

Geçen yıl Almanya'daki havalimanlarından Türkiye'ye seyahat edenlerin sayısının 2017'ye göre yüzde 20 artışla 7,46 milyon olduğu açıklandı. (07.03.2019)

Metinde, Alman hukuk anlayışı açısından ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilen açıklamaların, “Türkiye’de mesleği icra etmede engelleyici tedbirlere ve cezai işleme” yol açabileceği kaydedildi. “Gözaltına alınma riskinin hâlâ göz önünde bulundurulması” gerektiği de vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Güncel gelişmeleri yansıtabilmesi için seyahat ve güvenlik bilgilerimiz sürekli gözden geçiriliyor” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan seyahat ve güvenlik tavsiyelerinde, aralarında Almanların da bulunduğu birçok Alman gazetecinin Türkiye’de çalışabilmeleri için gereken akreditasyonun herhangi bir neden bildirilmeksizin verilmediği hatırlatıldı. Bunun yanı sıra, son yıllarda Alman vatandaşlarının da “keyfi olarak tutuklandığı” belirtildi. “Bazı tutuklanmalar, söz konusu kişilerin Türkiye’de terörist olarak sınıflandırılan, Türk resmi dilinde ‘FETÖ’ olarak geçen, Gülen hareketi gibi örgütlerle bağlantısının olduğu şüphesine dayanıyor” ifadesi kullanıldı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarına atıf

Dışişleri Bakanlığı, seyahat tavsiyelerinde Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 3 Mart Pazar günü Polatlı’da yaptığı açıklamalara da atıfta bulundu. Soylu, “Avrupa’da, Almanya’da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya’da, Bodrum’da, Muğla’da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içeri girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye’de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil” şeklinde konuşmuştu.

Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’ye yönelik seyahat tavsiyelerinde, Türkiye’de “turistlerin samimi ve içtenlikle karşılandığı” belirtildi. Ancak Alman vatandaşlarının sosyal medyada hükümet karşıtı ifadeleri nedeniyle gözaltına alındığı konusunda uyarıda da bulunuldu. Bunun için başka bir kişinin paylaşımının “beğenilmesinin” bile yeteceğine dikkat çekildi. “Sosyal medyada herkese açık olmayan yorumların bile isimsiz ihbarlarla Türk emniyet kurumlarına ileteceği varsayılmalıdır” ifadesi yer aldı. Bu durumdan özellikle Türkiye ile özel ve kişisel sıkı bağları bulunan Alman vatandaşları ile hem Alman hem de Türk vatandaşlığı bulunan şahısların etkilenebileceği kaydedildi.

Maas basın kartlarının yenilenmemesini eleştirdi

İçişleri Bakanı Soylu’nun açıklamalarının yanı sıra aralarında Almanların da bulunduğu birçok yabancı gazetecinin süresi dolan basın kartlarının yenilenmemesi de Almanya’da tepkiyle karşılanıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’de yabancı basın mensuplarına akreditasyon verilmemesini eleştirdi. Maas, Tagespiegel gazetesi ile Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda “Alman muhabirlerin Türkiye’de işlerini özgürce yapamaması bizim için kabul edilemez. Bunu benim Türk mevkidaşım da biliyor” dedi. Maas, bu konuyu konuşabilmek için Türkiye ile diyaloğun sürmesine önem verdiklerini ifade etti.

Bakan Maas, Tagesspiegel’e yaptığı açıklamada, gazetecilerin işlerinin engellenmesinin Almanya’daki basın özgürlüğü anlayışı ile uyumlu olmadığını belirterek, Alman hükümetinin gazetecilerin Türkiye’de kısıtlama olmaksızın çalışmalarını sürdürebilmeleri için çaba göstereceğini vurguladı.

Yabancı basın mensuplarının Türkiye’de çalışabilmeleri için gerekli olan basın kartlarının her yıl yenilenmesi gerekiyor. Birçok gazeteciye Aralık ayında eski kartlarının süresi dolduktan sonra yeni kart verilmemişti.

DW,dpa/JD,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Belgien Brüssel Heiko Maas

Alman Dışişleri Bakanı Soylu’nun açıklamalarını eleştirdi 07.03.2019

Alman Dışişleri Bakanı Maas, Türk İçişleri Bakanı Soylu’nun Almanya’da tartışma yaratan “havalimanında tutuklanacaklar” yönündeki sözleri için, “Bunlar kabul edilemez ve bizi endişelendiren açıklamalardır” dedi.

Berlin Flaggen Deutschland Türkei vor Kanzleramt

Berlin’den Soylu'nun açıklamalarına yanıt: “Hiç de yararlı olmadı” 06.03.2019

İçişleri Bakanı Soylu’nun “havalimanında tutuklanacaklar” sözleri Alman kamuoyunda tartışma yarattı. Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Soylu’nun açıklamaları için “hiç de yararlı olmadı” dedi.

Deutschland ITB Berlin 2019 - Mehmet Nuri Ersoy

Bakan Ersoy'dan Soylu açıklaması: Anlam kargaşası yaşandı 07.03.2019

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İçişleri Bakanı Soylu’nun Almanya’da tartışma yaratan sözlerinin “farklı anlamlara çekildiğini” söyledi. Bakan Ersoy, “Almanları her daim ülkemizde görmek ve ağırlamak istiyoruz” dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Berlin Auswärtiges Amt (Imago/STPP)

Almanya Türkiye’ye seyahat tavsiyelerini güncelledi

Süleyman Soylu’nun açıklamalarının ardından Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye için seyahat tavsiyelerini güncelledi. Almanya Dışişleri Bakanı ise Türkiye’nin birçok yabancı gazeteciye basın kartı vermemesini eleştirdi.  

FOTO-GALERİ

Karneval in Deutschland 2019 Düsseldorf (Reuters/W. Rattay)

Karnavalın siyasi hiciv geleneğinden bu yıl nasibini alanlar

Almanya’da karnaval eğlencesi zorlu hava koşullarına rağmen yaratıcı siyasi hicivlerin sergilendiği "Rosenmontag" geçidiyle doruk noktasına ulaştı.  