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Almanya Dışişleri Bakanlığı binasıFotoğraf: Daniel Kalker/picture alliance
PolitikaAlmanya

Berlin: Ankara'nın suçlamalarını reddediyoruz

4 saat önce

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ankara'dan gelen açıklamalarla ilgili olarak Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı.

Görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada "Federal Hükümet'in, Türk hükümetinin Almanya'daki ifade ve basın özgürlüğü ile yargı konusundaki suçlamalarını kararlı bir biçimde reddettiği, (Türk Büyükelçiye) iletildi" denildi.

Konuyla ilgili açıklama Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.

Türk Dışişleri de Alman büyükelçiyi çağırmıştı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Sabah Gazetesi'nin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin evlerine Alman polisi tarafından operasyon düzenlenmesi üzerine Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırmıştı.

Açıklamada bunun "Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemi" olduğu belirtilmiş ve "Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz" denilmişti.

"Basın ve ifade özgürlüğü konusunda tüm dünyaya ders vermeye kalkan Almanya'nın özgür basına yönelik bu eylemi, çifte standartlı yaklaşımını ortaya koymaktadır" diyen bakanlık "Konuya ilişkin olarak Almanya'da gerekli girişimler yapılmış olup, güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ne de iletilmektedir" ifadelerine yer vermişti.

Sabah gazetesi ve A Haber Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay
Sabah gazetesi ve A Haber Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil AlbayFotoğraf: Privat

Ne olmuştu?

Sabah gazetesi ve A Haber Almanya Temsilcisi İsmail Erel ile Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın evlerine 17 Mayıs günü sabah saatlerinde polis tarafından baskın düzenlenmişti.

Soruşturmadan sorumlu Darmstadt Savcılığı "kişisel verilerin tehlike oluşturacak şekilde yayılması" şüphesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında evlerde arama yapıldığını açıklamıştı.

Savcılığın verdiği bilgilere göre, aramada "veri depolama araçları ve diğer kanıt oluşturan unsurlara" el konuldu. Kriminal polis tedbirlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu iki kişinin serbest bırakıldığını açıklayan Savcılık, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Savcılık: Gözaltı işlemi yapılmadı

Savcılık Alman haber ajansı dpa'ya açıklamasında ise söz konusu gazeteciler hakkında "gözaltı işlemi yapılmadığını" ifade etti.  "Kişisel verilerin tehlike oluşturacak şekilde yayılması" Alman Ceza Kanunu'nun 126'ıncı maddesine göre suç teşkil ediyor.

Sabah gazetesi konuyla ilgili haberinde soruşturmanın nedeninin Gülen yapılanması mensubu olduğu iddia edilen Cevheri Güven'in şikayeti olduğunu belirtmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali gazetecilere önceden bir uyarı yapılmadan veya tebligat gönderilmeden gözaltına alındığını belirterek, bunun "medyaya yönelik inanılmaz bir durum" olduğunu söylemişti.

Almanya'da yaşayan Cevheri Güven de Twitter hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın kendi şikayeti üzerine başlatıldığını doğrulamıştı. Sabah gazetesinin evinin adresini ifşa ederek "saldırganlara açıkça yol gösterdiğini" belirten Güven, "Evimin iç krokisine kadar anlatıldı ahaber'de. 2000'li yıllarda adresleri ifşa edilen ve 'fanatiklerce' öldürülen azınlık mensupları sürecinden bilinen bir yöntem bu. Her şeyin adilce sonuçlanmasını umarım" demişti.

DW / EC, BK

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