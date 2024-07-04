Almanya, Türkiye Büyükelçisi'ni Dışişlerine çağırdı

Bozkurt selamı Türkiye-Almanya arasında gerginliğe neden oldu. Almanya, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni Dışişlerine çağırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye-Hollanda maçı için Berlin'e gidiyor.

Türk Milli Takımı oyuncusu Merih Demiral'ın, Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası sonrası bozkurt selamı vermesi Ankara-Berlin hattında diplomatik gerginliğe yol açtı.

Türkiye'nin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'u Dışişleri Bakanlığına çağırarak "yabancı düşmanlığı" eleştirisinde bulunmasının ardından, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de Alman Dışişleri'ne çağrılarak Berlin'in duyduğu rahatsızlık iletildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "EURO 2024'ün ev sahibi olarak, sporun birleştirici olmasını diliyoruz. Türk Büyükelçi bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı" ifadeleri kullanıldı.

EURO 2024 turnuvası kapsamında Leipzig'de oynanan maç sonrasında Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" ifadeleriyle Demiral'a tepki göstermişti.

Bu açıklamaya Türkiye Dışişleri Bakanlığından da "Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023'te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve 'bozkurt' işareti Almanya'da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral'a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir" yanıtı gelmişti.

Erdoğan programını iptal etti, Berlin'e gidiyor

Alman iç istihbarat kurumu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı, "Türk aşırı sağı" olarak tanımladığı Ülkücü Hareketi "iç güvenlik açısından tehdit oluşturan, şiddete eğilimli bir yapı" olarak değerlendiriyor. Daha önce yasaklanmaları gündeme gelse de halihazırda Ülkücü Hareket de bozkurt selamı da Almanya'da yasak değil.

Tartışmaların ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan programını iptal ederek Cumartesi günü oynanacak Hollanda-Türkiye karşılaşmasını izlemek üzere Almanya'ya gelme kararı aldığı belirtildi.

Türk A Milli Takımı Berlin'de EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaşacak.

Erdoğan'ın son anda katılmaktan vazgeçtiği, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde Cumartesi günü düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayrıresmi Zirvesi'nde ise Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil edecek.

dpa / MUK,JD

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