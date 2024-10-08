Almanya Türk Toplumu'ndan antisemitizm uyarısı

Almanya Türk Toplumu'ndan (TGD) Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırının birinci yıl dönümü vesilesiyle yapılan açıklamada, insan düşmanlığının her türüne karşı kararlı bir biçimde mücadele etme çağrısında bulunuldu.

Almanya Türk Toplumu (TGD) Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırının birinci yıl dönümü vesilesiyle Salı günü Berlin'de bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Almanya'da yaşayan birçok insan ve çeşitli toplulukların son bir yılda giderek artan biçimde korku yaşadığı ve bunun yanı sıra ayrımcılık ve şiddete maruz kaldıkları belirtildi.

TGD Eş Başkanı Aslıhan Yeşilkaya-Yurtbay, Ortadoğu'daki savaşın, Almanya'daki insanların güvenlik ve özgürlüğünü etkilememesi gerektiğini söyledi. Yeşilkaya-Yurtbay, "Bu savaşın Almanya'daki bir arada yaşamımızı tehlikeye sokma derecesi ve diğer insanların hislerine ne kadar da empatiden yoksun ve düşüncesiz bir biçimde muamele ediyor oluşumuz beni dehşete sürüklüyor" ifadelerini kullandı.

Savaşın her iki tarafındaki insanların çektiği acılar karşısında insanların öfke, üzüntü ve hayal kırıklığı yaşamasının anlaşılır olduğunu söyleyen Yeşilkaya-Yurtbay, bunun karşısında insanların Yahudi düşmanı saldırılar ve terör saldırılarının yanı sıra sivillerin ölümünü coşkuyla kutlamasına anlayış göstermediğini vurguladı. TGD Eş Başkanı, Hamas'ın terör saldırısının yıl dönümünde Berlin'in Neukölln ilçesinde yaşanan arbede ve polis memurlarına yönelik saldırıların da kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Onlara nasıl olduklarını sorun"

TGD'nin diğer Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu ise, Almanya'daki Yahudi yaşamına yönelik saldırıları kınadı.

Sofuoğlu, "Almanya'da Yahudi yaşamının tehdit edilmesi katlanılamaz bir şeydir. Aynen çeşitli grupların topluca damgalanıp terörizm veya askeri operasyonlardan sorumlu tutulmaları gibi. Almanya'da savaştan etkilenen tüm gruplar ile yakın bağlantı içerisindeyiz" dedi.

Sofuoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Siyaset ve medya çalışanlarına da seslenmek istiyorum: Gözlerinizi savaştan etkilenen herkese, Yahudilere, Filistin kökenli yurttaşlara ve Lübnan'daki insanlara çevirin. Kendilerinin ve ailelerinin durumlarının nasıl olduğunu sorun. Çünkü bu, barışçıl bir bir arada yaşamın temelidir."

DW, epd / BÜ, TY

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