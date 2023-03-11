"Berlin depremzedeler için vize uygulamasını genişletmeli"

Almanya Türk Toplumu (TGD), Berlin'in Türkiye ve Suriye'deki depremlerden etkilenenler için öngördüğü vize sürecinieleştirdi. Kolaylaştırılmış vize sürecinin ancak Almanya'da birinci derece akrabaları bulunanlar için geçerli olmasını eleştiren TGD Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu, bu durumun "anlaşılabilir olmadığını" savundu.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Sofuoğlu, düzenlemenin birinci derece akrabaların yanı sıra kişilerin diğer yakınları ve arkadaşları için de geçerli olması gerektiğini belirtti. Kendisinin de vize kolaylaştırma süreci için tanımlanan yakın akraba grubu içinde yer almayan kuzenini Almanya'ya davet etmek istediğini ifade eden Sofuoğlu, "Bu insanlar burada kalıcı olmak istemiyor, yalnızca 50 binin üzerinde kaybın olduğu bu felaketin zorluklarından bir süreliğine de olsa uzaklaşarak nefes almak istiyor" diye konuştu.

Almanya'nın İstanbul'daki Başkonsolosluk binası Fotoğraf: Yurttas Cemal/Demiroren Visual Media/ABACA/picture alliance

Mobil vize başvuru uygulaması

Sofuoğlu, depremzedelerin başkent Ankara'ya gitmeden vize başvurularını iletmelerine olanak sağlayan otobüslerle mobil vize başvuru uygulamasından ise övgüyle söz etti. Afetten etkilenenlerin çoğunun resmi kimlik belgelerini yitirdiğine dikkat çeken Sofuoğlu, pasaportları enkaz altında olanların vize başvuru sürecinde her zaman geçerli bir pasaporta ve biyometrik fotoğrafa sahip olmamasının anlayışla karşılanması gerektiğini savundu.

Almanya, 6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye ile Suriye'de büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şu ana kadar 2 bin 658 kişiye vize verdi. Kolaylaştırılmış vize sürecinden yararlananların büyük çoğunluğunu ise Türk vatandaşlarının oluşturduğu belirtildi. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre; 2 bin 300 kişiye Schengen vizesi verilirken, 358 kişiye aile birleşimi nedeniyle kalıcı oturum hakkı tanındı.

dpa / SÖ,ET