Almanya Suudilere silah ihracat yasağına devam edecek

Almanya'da federal hükümet Suudi Arabistan'a uyguladığı silah ihracatı yasağını sürdürme konusunda kararlı. Federal Ekonomi Bakanlığı sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyonun 8 Aralık 2021'de iktidara gelmesinden bu yana Suudi Arabistan'da nihai kullanımı olan askeri teçhizat için herhangi bir ihracat lisansı vermediğini söyledi. Sözcü "Gelecekte de ilgili ihracat başvuruları reddedilecektir" dedi.

Suudi Arabistan'a silah ve askeri teçhizat ihracatının durdurulması kararı, Suudi hükümetini eleştiren gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Kasım 2018'de alınmıştı. Bu ihracatın tartışmalı olmasının bir nedeni de ülkenin 2015 yılından bu yana Huti isyancılarına karşı mücadelesinde Yemen hükümetini desteklemek üzere ağırlıklı olarak Arap ülkelerinden oluşan bir koalisyona liderlik etmesi.

Ortak projeler tartışılıyor

Öte yandan Almanya'nın Avrupa'daki müşterek silahlanma projelerinde genel olarak nasıl davranması gerektiği konusunda bir tartışma sürüyor. Federal Savunma Bakanı Christine Lambrecht (SPD) Pazartesi günü Berlin'de Alman Dış İlişkiler Konseyi'nde (DGAP) yaptığı açılış konuşmasında, bu tür durumlarda Almanya'nın özel bir sorumluluğu olduğunu vurgulayarak "bugüne kadar silah ihracatı için istisnalarda sebat ederek bu tür işbirliklerini daha karmaşık hale getirdiklerini" söyledi.

Lambrecht, bunun "haydut devletlere" tedarik meselesi olmadığını belirterek, "Fransa, İtalya ve İspanya bunun haklı olduğunu söylerse, biz vazgeçebilir miyiz? Veto mu edeyim? Bence hayır" dedi.

Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise Süddeutsche Zeitung'a Salı günü verdiği demeçte, "Silah ihracatı için daha gevşek kurallar talep etmek yerine, daha katı olacağız ve aynı zamanda değer ve ittifak ortaklarıyla etkileşimi güçlendireceğiz" dedi. İnsan haklarını ihlal edenlere silah sağlanmaması gerektiğinin açık olduğunu belirten Habeck, bunun bugün Alman ve Avrupa kurallarına göre zaten geçerli olduğunu belirterek "Bu duruşu güçlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

Halihazırda bir silah ihracat kontrol yasası üzerinde çalışmalar devam ediyor. Amaçlardan biri, NATO ve AB dışındaki üçüncü ülkelere silah ihracatının kontrolünü daha bağlayıcı bir şekilde düzenlemek ve insan haklarına riayet edilmesine özel önem vermek. Federal Ekonomi Bakanlığı kilit noktaları kısa süre içerisinde sunmayı planlıyor.

KNA / SSB, TY