Almanya sokağa çıkma kısıtlamalarını uzatıyor

Almanya'da Başbakan Angela Merkel başkanlığında telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda federal ve eyalet hükümetleri, temas ve sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik uygulamaların Paskalya tatili sonuna kadar devam ettirilmesi konusunda uzlaştı.

Eyalet Başbakanları ile yapılan görüşmeden sonra yine video konferans yoluyla basın açıklaması yapan Başbakan Merkel, eyalet başbakanları ile izlenecek yol konusunda görüş birliğine varıldığını açıkladı. Merkel Federal Hükümet ve eyalet yönetimlerinin koronavirüs nedeniyle halen uygulamada olan sokağa çıkma kısıtlamalarının 19 Nisan'a kadar uzatılmasında görüş birliğinde olduğunu açıkladı. Merkel, halkın Paskalya tatili sırasında da seyahatlerden ve ev ziyaretlerinden kaçınmasını istedi.

Vatandaşlardan kısıtlamalarla ilgili kurallara uymalarını isteyen Merkel, "Paskalya'nın bir aile şenliği olduğunu ve bu şenlik sırasında dışarı çıkıldığını bildiğini” belirterek, "Bu yıl bunu farklı uygulamak zorundayız” diye konuştu. Merkel, "Bir pandemi tatil günleri tanımaz” dedi.

Kısıtlamaların yumuşatılması için erken

Mevcut kısıtlamalarda esnekliğe gidilmesi için "Henüz erken” olduğunu kaydeden Almanya Başbakanı, "Ulaşmak istediğimizden henüz çok uzaktayız” diyerek, kısıtlamalara bir süre daha devam edileceğinin altını çizdi.

Almanya'da neredeyse tüm eyaletlerde okulların tatil olduğu Paskalya 19 Nisan'da sona eriyor. Aralarında Bavyera'nın bulunduğu bazı eyaletler ise bugünkü toplantıyı beklemeden aldıkları kararlarla sokağa çıkma kısıtlamalarını 19 Nisan'a kadar uzatmışlardı. Toplantıda diğer eyaletler de bu yönde karar aldı.

Toplantıda ülke genelinde koruyucu maske takılmasının zorunlu hale getirilmesine ilişkin tartışmaların da değerlendirildiği ancak genel maske zorunluluğu uygulamasına geçilmesi yönünde karar alınmadığı belirtildi.

dpa,DW/TY,SSB

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