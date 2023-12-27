Almanya silah ihracat izninde rekor kırdı

Alman hükümetinin izin verdiği silah ve askeri malzeme ihracatının toplam değeri 2023'te 11,71 milyar euro ile rekor kırdı. İzin verilen ihracat hacminin üçte birinden fazlası Ukrayna için.

Almanya'da hükümet 2023'te 11 milyar 710 milyon euro değerinde silah ihracatına izin vererek yeni bir rekora imza attı. Bu rekorda Ukrayna'ya yapılan silah yardımları büyük ölçüde etkili oldu. Söz konusu veri Federal Milletvekili Sevim Dağdelen'in yazılı sorusu üzerine Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği yanıt içerisinde yer aldı.

1 Ocak - 12 Aralık arası dönemi kapsayan toplam miktarın 6 milyar 150 milyonu silah, 5 milyar 570 milyonu ise askeri teçhizattan oluşuyor.

2022'ye kıyasla söz konusu ihracat hacmindeki artış yüzde 40 civarında. Bir önceki rekor ise 9 milyar 350 milyon euro ile 2021'de kaydedilmişti.

2023'te, sadece 4 milyar 150 milyon euroluk silah ihracatı izni Rus işgaline karşı savaşan Ukrayna ordusu için verildi. Toplam silah ihracat izninin yüzde 90'ı Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkeleri ile Ukrayna, Japonya, Avustralya ve Güney Kore gibi ülkeler için sağlandı.

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi üçüncü ülkelerolarak adlandırılan ülkelere ise 1 milyar 760 milyon euro değerinde Alman yapımı silah ve askeri malzeme satışına yeşil ışık yakıldı.

Silah ihracatı politikasında "U dönüşü"

Silah ihracatı izinlerinde 2021 yılındaki bir önceki rekor, hükümet değişikliğinden kısa bir süre önce dönemin Angela Merkel hükümetinin milyarlarca euro değerinde satışa onay vermesiyle gerçekleşmişti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan yeni koalisyon hükümeti, silah ihracatını durdurma ve bu amaçla bir kontrol yasası çıkarma sözü vermişti. Ancak Ukrayna savaşının başlamasıyla bu politikada "U dönüşü" yaşandı.

Diğer yandan koalisyon ortaklarından Yeşiller silah ihracatı yasasının bir an önce çıkarılması çağrısında bulunuyor. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Omid Nouripour dpa'ya yaptığı açıklamada, rekor düzeydeki ihracatın "kötü bir haber olduğunu, çünkü dünyanın durumu hakkında ipucu verdiğini" kaydetti. Nouripour, "Üzerinde anlaşmaya varılan silah ihracatı kontrol yasasında artık ilerleme kaydetmemiz şart" diye konuştu.

dpa/GY,EC

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