Almanya Savunma Bakanı Lambrecht istifa etti

Uzun süredir eleştirilerin odağında olan Savunma Bakanı Lambrecht, Başbakan Scholz'a istifasını sundu. Scholz, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada Lambrecht'in halefinin "en yakın zamanda" açıklanacağını duyurdu.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Başbakan Olaf Scholz'dan görevden alınmasını talep etti. "Medyanın, aylardan bu yana şahsıma odaklanması, Alman ordusu ile ilgili nesnel habercilik ve tartışmaların önüne geçiyor" diyen Lambrecht, "Bu sebepten dolayı görevimi devretmeye karar verdim" ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, istifasını sunan Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in halefini "en yakın zamanda" açıklayacağı duyuruldu. Hükümet sözcü yardımcısı Christiane Hoffmann, ilgili açıklamada, "Başbakan, Bayan Lambrecht'in kararına saygı duyuyor ve bu zor zamanlarda savunma bakanı olarak yaptğı iyi çalışmalar için teşekkür ediyor" ifadelerini kullandı.

Hoffmann, Bakan Lambrecht'in aldığı karara saygıdan dolayı, yeni savunma bakanının isminin "büyük olasılıkla Pazartesi günü açıklanmayacağını" belirtti. Hoffmann, ancak "en yakın zamanda" ifadesinin de açıklamanın "üç ay içinde yapılacağı anlamına gelmediğini" vurguladı.

Lambrecht eleştirilerin odağındaydı

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht aslında siyasi kariyerini, 2021 yılının Eylül ayında yapılan parlamento seçimlerinin ardından sonlandırmayı düşünüyordu. Ancak seçimlerin ardından oluşturulan koalisyon hükümetinin lideri Başbakan Olaf Scholz, Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) kendisine yakın olan isimlerden Lambrecht'i, savunma bakanı olarak kabineye dahil etti. Bu görevi üstlenmesinden kısa süre sonra başlayan Ukrayna Savaşı sırasında mütemadiyen eleştirilen 57 yaşındaki Bakan Lambrecht, bu baskılar sonucunda görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Lambrecht, 2021'in Aralık ayında bakanlık koltuğuna oturduğunda, uzun yıllardır tasarruf önlemlerine maruz kalan Alman ordusunun teçhizat eksikliğinden haberdardı. Buradaki açığın kapatılması ve ordunun tedarik sisteminin iyileştirilmesi konularını önceleyeceğini ifade eden Christine Lambrecht, bunun ne kadar zahmetli bir süreç olduğunu, gene geçen yıl Şubat ayında Ukrayna Savaşı başlayınca anladı. Söz konusu savaş ile gündeme gelen Alman ordusunun modernizasyonu için hükümet 100 milyar euro ek fon ayırma kararı aldı. Bununla ilgili ilk savunma sanayi projeleri ise ancak Aralık ayında başlayabildi.

Ukrayna'ya 5 bin kask

Bakan Lambrecht, uluslararası kamuoyu tarafından da, Ukrayna'ya silah yardımları konusundaki çekimserliği nedeniyle eleştirildi. Savaş başlamadan kısa süre önce, 2022'nin Ocak ayında Rus tehdidi doruk noktasına çıkmışken, Ukrayna'ya 5 bin kask gönderileceğini dile getirmesi büyük yankı uyandırmış, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki bunun ancak bir "şaka" olabileceğini ifade etmişti.

Lambrecht'in Almanya içinde eleştirilerin hedefi olduğu bir başka olay da geçen yıl ilkbaharda yaşandı. Sylt Adası'nda 21 yaşındaki oğlu ile tatil yapan Bakan, buradan Schleswig-Holstein eyaletindeki bir askeri birliği ziyarete giderken, orduya ait helikoptere oğlu da binmiş ve oğlu bu seyahatin fotoğraflarını kendi Instagram hesabından paylaşmıştı. Savunma Bakanlığı olay üzerine bir açıklama yapmış ve Christine Lambrecht'in oğlunun uçuş masraflarını kendi cebinden karşıladığını ve bu açıdan ortada bir sorun olmadığını bildirmişti.

Bardağı taşıran video

Savunma Bakanı Lambrecht'i son olarak yine olumsuz anlamda gündeme taşıyan konu ise yılbaşı gecesi yayınladığı bir video oldu. Arka planda patlayan havai fişekler eşliğinde, geride kalan yıla dair düşüncelerini ifade eden ve Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak, "Avrupa'nın ortasında bir savaş yaşanıyor" diyen Lambrecht, "iletişim yeteneğinden yoksun" ve "beceriksiz" gibi sözlerle eleştirildi. Özellikle muhalefet, Lambrecht'in istifasını talep etti.

25 yıldır aktif siyaset yapıyordu

Yaklaşık 25 yıldır Almanya siyasetinin içinde olan Christine Lambrecht, aldığı hukuk eğitiminin ardından bir süre avukat olarak çalışmış ve 1998'de ilk kez milletvekili seçilmiş bir isim. 2017 yılına dek yapılan parlamento seçimlerinin hepsinde yeniden seçilen Mannheim doğumlu siyasetçi, uzun yıllar SPD'nin Federal Parlamanto Grup Başkanvekili olarak görev yaptı.

2019'da Katarina Barley'in Avrupa Parlamentosu'na seçilmesinin ardından, ondan boşalan adalet bakanlığı görevini üstlenen Lambrecht, özellikle sanal ortamdaki nefret söylemi ve kışkırtmalara karşı ve kadın haklarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda bulundu.

Christine Lambrecht, 2020 yılının Kasım ayında yaptığı açıklamada, bir daha milletvekilliğine aday olmayacağını açıklayarak, yaşamına avukat olarak devam etmek istediğini belirtmişti.

AFP,dpa / ET,JD